Karnataka Cabinet Expansion: राहुल गांधी के सामने पेश होंगे सीएम शिवकुमार! कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में हलचल बढ़ी

DK Shivakumar Cabinet: कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विदेश दौरे से भारत लौटने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेंगलुरु से दिल्ली पहुंचने के बाद अब कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगले दो-तीन दिनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। राज्य में अभी मुख्यमंत्री समेत 14 मंत्री हैं, जबकि कर्नाटक में मंत्रियों की तय संख्या 34 है।