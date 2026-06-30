कर्नाटक में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू, CM डीके शिवकुमार ने की शुरुआत

डीके शिवकुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने मतदाता विवरण की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे तुरंत पंजीकरण कराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदाता अपने मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत विवरण समय पर अपडेट करें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।