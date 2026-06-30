30 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कर्नाटक में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू, CM डीके शिवकुमार ने की शुरुआत

Voter List Revision: कर्नाटक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 29 जुलाई तक चलेगा। नागरिकों से अपने वोटर विवरण, मोबाइल नंबर और दस्तावेज अपडेट कर समय पर फॉर्म जमा करने की अपील की गई है।
2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Devika Chatraj

Jun 30, 2026

CM DK Shivkumar

कर्नाटक में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू (ANI)

Karnataka Voter List Rivision: कर्नाटक में वोटर लिस्ट को अपडेट करने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान की शुरुआत आज (मंगलवार) से पूरे राज्य में कर दी गई है। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (D. K. Shivakumar) ने अपने सदाशिवनगर स्थित आवास पर गणना फॉर्म भरकर की।

29 जुलाई तक चलेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान

कर्नाटक में शुरू हुआ यह विशेष अभियान 29 जुलाई तक जारी रहेगा। इस दौरान राज्य के सभी पात्र नागरिकों के नाम, पते, मोबाइल नंबर और अन्य विवरणों का सत्यापन और अपडेट किया जाएगा, ताकि वोटर लिस्ट को अधिक सटीक और पारदर्शी बनाया जा सके।

नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील

डीके शिवकुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने मतदाता विवरण की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि अगर किसी नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसे तुरंत पंजीकरण कराना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी मतदाता अपने मोबाइल नंबर और व्यक्तिगत विवरण समय पर अपडेट करें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया सुचारु रूप से पूरी हो सके।

मोबाइल नंबर और OTP आधारित सत्यापन पर जोर

CM ने बताया कि इस प्रक्रिया में मोबाइल नंबर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुराने मोबाइल नंबर के माध्यम से ही फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है और नए नंबर पर OTP भेजकर सत्यापन पूरा किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि यदि उनका नंबर बदल गया है, तो नया नंबर अधिकारियों को अवश्य उपलब्ध कराएं।

BLO और BLA स्तर पर डिजिटल समन्वय

शिवकुमार ने बताया कि बूथ लेवल ऑफिसर (BLO), बूथ लेवल एजेंट (BLA) और पर्यवेक्षकों द्वारा पहले ही व्हाट्सऐप ग्रुप बनाए जा चुके हैं, जिससे जानकारी का त्वरित आदान-प्रदान हो सके। उन्होंने नागरिकों से भी परिवार स्तर पर समन्वय बनाकर फॉर्म भरने और जानकारी साझा करने की अपील की।

डाक्यूमेंट्स में सुधार और नाम सुरक्षित रखने की अपील

उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर निवासी प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से न हटे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह अभियान पूरी पारदर्शिता के साथ चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करना है।

समयसीमा के भीतर फॉर्म जमा करने की अपील

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि गणना फॉर्म 7 दिनों के अंदर घर-घर पहुंचाए जाएंगे और नागरिकों को इन्हें भरकर 29 जुलाई तक जमा करना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति घर पर मौजूद नहीं है, तो परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य सही जानकारी के साथ फॉर्म भर सकता है।

मतदाता अधिकारों की सुरक्षा पर जोर

डीके शिवकुमार ने आखिर में कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि नाम सूची से हट जाता है, तो भविष्य में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लेने में कठिनाई हो सकती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

SIR-BLO

Published on:

30 Jun 2026 01:32 pm

Hindi News / National News / कर्नाटक में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू, CM डीके शिवकुमार ने की शुरुआत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कांग्रेस ने लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा- शहीद सैनिकों की नहीं दी थी जानकारी

Congress General Secretary KC Venugopal
राष्ट्रीय

BJP Leader Murder Case: करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे कोरिया, कहा- हम क्षत्रिय हैं, किसी के बाप से नहीं डरते, हमें बदला लेना आता है

BJP leader murder case
कोरीया

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में विहिप ने चंपत राय से पल्ला झाड़ा, RSS और केंद्र सरकार को दी क्लीन चिट

Ram Mandir Donation Scam News
राष्ट्रीय

राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर नरेंद्र मोदी क्यों है चुप? कांग्रेस ने उठाए सवाल

Congress attacks PM Modi
राष्ट्रीय

Ram Mandir donations: ‘राम मंदिर ट्रस्ट में कोई मुसलमान होता तो उसे गोली मार दी गई होती’, चंपत राय पर ओवैसी का बड़ा हमला

asaduddin owaisi bijnor up 2027 election alliance statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.