भारत की आसमान में नई ताकत! ‘दिव्यास्त्र Mk3’ ने भरी पहली उड़ान, जानें खासियत

इससे पहले DRDO ने ‘UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल’ यानी ULPGM-V3 के डेवलपमेंट ट्रायल पूरे किए थे। ये ट्रायल आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास DRDO टेस्ट रेंज में किए गए। ‘ULPGM-V3’ को एयर-टू-ग्राउंड और एयर-टू-एयर दोनों मोड में टेस्ट किया गया। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इस सिस्टम में तैयारी और लॉन्च प्रक्रिया को आसान और ऑटोमेट करने वाली तकनीक शामिल है। ट्रायल के दौरान इस हथियार प्रणाली को UAV प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया गया।