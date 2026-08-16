16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

भारत की आसमान में नई ताकत! ‘दिव्यास्त्र Mk3’ ने भरी पहली उड़ान, जानें खासियत

Divyastra Mk3: भारत ने जेट-पावर्ड ‘दिव्यास्त्र Mk3’ की पहली सफल उड़ान के साथ स्वदेशी रक्षा तकनीक में बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह आत्मनिर्भर भारत और आधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की नई ताकत दिखाता है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Aug 16, 2026

Mk3

आत्मनिर्भर भारत का बड़ा कदम: जेट इंजन से लैस दिव्यास्त्र Mk3 ने भरी पहली उड़ान (इमेज सोर्स: Defense News IN एक्स यूजर स्क्रीनशॉट)

Kava UAV Divyastra Mk3: भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ी छलांग लगाई है। देश में तैयार जेट-पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन ‘दिव्यास्त्र Mk3’ ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण के लिए अहम मानी जा रही है।

‘कावा UAV प्राइवेट लिमिटेड’ (HoverIt) के मुताबिक, ‘दिव्यास्त्र Mk3’ की पहली उड़ान 11 अगस्त 2026 को हुई। कंपनी का दावा है कि इसे देश में ही विकसित किया गया है। इसमें डीजी प्रोपल्सन का स्वदेशी जेट इंजन लगाया गया है।

एक साल में प्रोग्राम से पहली उड़ान तक

कंपनी के मुताबिक, ‘दिव्यास्त्र Mk3’ प्रोग्राम शुरू होने के करीब एक कैलेंडर साल में पहली उड़ान तक पहुंच गया। इसकी खास बात यह बताई गई है कि इसमें इम्पोर्टेड जेट इंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा कि सिस्टम के महत्वपूर्ण सबसिस्टम स्वदेशी हैं। यानी इसके विकास में घरेलू तकनीक पर जोर दिया गया है।

‘कावा UAV’ के को-फाउंडर्स ने इसे सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं बताया। उनके मुताबिक, यह भारत की इंजीनियरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का प्रदर्शन है।

दिव्यास्त्र Mk3 के साथ DRDO की उपलब्धि भी अहम

इससे पहले DRDO ने ‘UAV लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल’ यानी ULPGM-V3 के डेवलपमेंट ट्रायल पूरे किए थे। ये ट्रायल आंध्र प्रदेश के कुरनूल के पास DRDO टेस्ट रेंज में किए गए। ‘ULPGM-V3’ को एयर-टू-ग्राउंड और एयर-टू-एयर दोनों मोड में टेस्ट किया गया। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। इस सिस्टम में तैयारी और लॉन्च प्रक्रिया को आसान और ऑटोमेट करने वाली तकनीक शामिल है। ट्रायल के दौरान इस हथियार प्रणाली को UAV प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया गया।

आत्मनिर्भर डिफेंस की दिशा में बड़ा कदम

‘ULPGM-V3’ के विकास और उत्पादन के लिए DRDO ने भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है। UAV इंटीग्रेशन का काम बेंगलुरु की न्यूस्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ‘ULPGM-V3’ के सफल ट्रायल के लिए DRDO, डिफेंस PSUs और इंडस्ट्री पार्टनर्स की तारीफ की। उन्होंने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक रणनीतिक उपलब्धि बताया।

‘दिव्यास्त्र Mk3’ की पहली उड़ान और ‘ULPGM-V3’ के ट्रायल दिखाते हैं कि भारत ड्रोन और आधुनिक हथियार प्रणालियों के क्षेत्र में तेजी से अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। आने वाले समय में ऐसी स्वदेशी तकनीक देश की डिफेंस इंडस्ट्री को नई मजबूती दे सकती है।

Russia-Ukraine War: यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र में रातभर 600 ड्रोन से बोला धावा, रूस ने सुबह कीव पर दागी मिसाइलें

ये भी पढ़ें
Russian ⁠forces launched a ​missile attack on Kyiv.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अस्त्र मिसाइल

Updated on:

16 Aug 2026 01:20 pm

Published on:

16 Aug 2026 01:19 pm

Hindi News / National News / भारत की आसमान में नई ताकत! ‘दिव्यास्त्र Mk3’ ने भरी पहली उड़ान, जानें खासियत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

RBI ब्याज दरों पर फैसले को लेकर ‘वेट एंड वॉच’ मोड में, अमेरिका-ईरान युद्ध को लेकर चिंता

RBI
राष्ट्रीय

संसद में खारिज हुए युवाओं से जुड़े सवाल, NEET-UG से लेकर प्रदर्शन तक, जानें पूरा मामला

question hour, neet ug 2026, youth protest
नई दिल्ली

असम सीएम हिमंत सरमा को जान से मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति गिरफ्तार, लाइव प्रसारण के दौरान किया था कमेंट

Himanta Biswa Sarma social media threat
राष्ट्रीय

Javed Akhtar Zardari Row: जरदारी के ‘हिंदुओं को बर्दाश्त करते हैं’ वाले बयान पर जावेद अख्तर का करारा पलटवार, ‘Mr 10%’ की याद दिलाई

Javed Akhtar Zardari Row
राष्ट्रीय

‘शराबी प्रिंसिपल हटाओ, वरना आंदोलन शुरू कर दूंगा’, हिंगोली में अभिजीत दीपके ने शिक्षा अधिकारी को फोन पर दी चेतावनी

Hingoli News, Maharashtra Government School, Santuk Pimpri News
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.