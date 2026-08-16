‘शराबी प्रिंसिपल हटाओ, वरना आंदोलन शुरू कर दूंगा’, हिंगोली में अभिजीत दीपके ने शिक्षा अधिकारी को फोन पर दी चेतावनी

अभिजीत दीपके ने पूरे ऑडिट का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर सरकारी दावों की पोल खोल दी है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद जब वे स्कूल परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे, तो वहां आजादी के 80 साल बाद भी विद्यार्थियों के लिए बने शौचालयों में पानी की बुनियादी सुविधा तक नहीं थी। इतना ही नहीं, स्कूल की टूटी हुई खिड़कियों को छिपाने के लिए प्रशासन ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तस्वीर वाले बैनर लगाए हुए थे। इसके अलावा नामांकित बच्चों की भारी संख्या के मुकाबले पूरी कक्षा में सिर्फ चार ही बेंच मौजूद थी, जिस वजह से बाकी बच्चों को जमीन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था।