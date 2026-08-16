भाजपा में बढ़ा चंद्रशेखर बावनकुले का कद, पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर दी बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए भाजपा ने संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने चुनावी रणनीति और प्रबंधन के लिए अलग-अलग राज्यों के अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस टीम में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह, सांसद संगीता यादव, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और पार्टी नेता रोहन गुप्ता को भी सह-प्रभारी बनाया गया है। जबकि पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है।