‘एक ऐड के मिलते हैं 15-20 करोड़, फिर भी नहीं करूंगा’, सनी देओल ने खोला राज, क्यों नहीं करते गुटखा-मसाला का विज्ञापन?

सनी देओल का कहना है कि वह खुद को उस तरह का इंसान नहीं मानते जो सिर्फ पैसे या शोहरत के लिए अपनी पसंद और सिद्धांतों से समझौता कर ले। दरअसल, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके पास विज्ञापन के ऑफर आते हैं, लेकिन हर ऑफर को स्वीकार करना जरूरी नहीं समझते। उनके लिए यह ज्यादा मायने रखता है कि वह जिस चीज को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, उस पर खुद विश्वास करते हों। इसी वजह से करोड़ों रुपये की संभावित कमाई के बावजूद सनी देओल गुटखा-मसाला जैसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करने से दूर रहे हैं।