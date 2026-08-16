‘मुन्ना भाई’ फेम अश्विन मुशरान पर एक्सीडेंट का लगा आरोप, पिता-पुत्र को मारी टक्कर, फिर की बहस?

Ashwin Mushran Accused Of Hitting biker: 'लगे रहो मुन्ना भाई', फेम एक्टर अश्विन मुशरान (Ashwin Mushran) कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। अश्विन मुशरान पर आरोप है कि उन्होंने गोवा में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसपर एक पिता और पुत्र सवार थे। इस भयानक हादसे में पिता की हालत बेहद खराब बताई जा रही है और उनका हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। इस घटना के बाद, अश्विन मुशरन और उनकी पत्नी का स्थानीय लोगों से बहस करते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।