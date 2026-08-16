‘मुन्ना भाई’ फेम अश्विन मुशरान पर एक्सीडेंट का लगा आरोप, पिता-पुत्र को मारी टक्कर, फिर की बहस?

अश्विन मुशरान पर लगा बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप (Photo Source- Instagram/ashwinmushran)
Ashwin Mushran Accused Of Hitting biker: 'लगे रहो मुन्ना भाई', फेम एक्टर अश्विन मुशरान (Ashwin Mushran) कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। अश्विन मुशरान पर आरोप है कि उन्होंने गोवा में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसपर एक पिता और पुत्र सवार थे। इस भयानक हादसे में पिता की हालत बेहद खराब बताई जा रही है और उनका हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। इस घटना के बाद, अश्विन मुशरन और उनकी पत्नी का स्थानीय लोगों से बहस करते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।
यह हादसा गोवा के मडगांव (क्यूपेम) स्थित कुसमान में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि अश्विन मुशरान गलत साइड पर कार चला रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक उनकी चपेट में आ गई। बाइक सवार की हड्डी का एक टुकड़ा अभिनेता की कार के दाहिने टायर के फेंडर में फंस गया है। इसलिए, स्थानीय लोग अभिनेता से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि बहस के दौरान मुशरन की पत्नी ने थूका। इसके बाद मामला और बढ़ गया।
स्थिति को शांत करने के बजाय उस समय, अश्विन मुशरन और उनकी पत्नी तुरंत कार से उतर गए और लोगों से बहस करने लगे। थोड़ी देर बहस करने के बाद कपल वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अश्विन वापस लौटे और स्थानीय लोगों से माफी मांगी। माफी मांगते समय, स्थानीय लोगों का कहना है कि मुशरन का रवैया लापरवाह और ईमानदारी से अलग लग रहा था।
बता दें, इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस का आधिकारिक बयान आना बाकी है और हादसों की सही परिस्थितियों की जांच की जा रही है। वहीं, अश्विन मुशरान या उनकी टीम की तरफ से भी इन आरोपों पर अब तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है।
इस घटना ने सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे व्यवहार से स्टार्स की छवि प्रभावित होती है और उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए ज्यादा जागरूक होना चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, कानून के प्रति सबको बराबर जिम्मेदार होना चाहिए।
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