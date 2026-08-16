16 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

‘मुन्ना भाई’ फेम अश्विन मुशरान पर एक्सीडेंट का लगा आरोप, पिता-पुत्र को मारी टक्कर, फिर की बहस?

Ashwin Mushran News: फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' फेम एक्टर अश्विन मुशरान पर गलत साइड से गाड़ी चलाने और पिता-पुत्र को टक्कर मारने का आरोप लगा है और एक्टर पर माफी मांगने के बजाय पार्टी में जाने का दावा किया गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Aug 16, 2026

Munna bhai actor Ashwin Mushran Accused Of Hitting biker in goa

अश्विन मुशरान पर लगा बाइक सवार को टक्कर मारने का आरोप (Photo Source- Instagram/ashwinmushran)

Ashwin Mushran Accused Of Hitting biker: 'लगे रहो मुन्ना भाई', फेम एक्टर अश्विन मुशरान (Ashwin Mushran) कानूनी मुश्किलों में घिरते नजर आ रहे हैं। अश्विन मुशरान पर आरोप है कि उन्होंने गोवा में रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसपर एक पिता और पुत्र सवार थे। इस भयानक हादसे में पिता की हालत बेहद खराब बताई जा रही है और उनका हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। इस घटना के बाद, अश्विन मुशरन और उनकी पत्नी का स्थानीय लोगों से बहस करते हुए एक वीडियो भी वायरल हो रहा है।

अश्विन मुशरान पर एक्सीडेंट करने का लगा आरोप

यह हादसा गोवा के मडगांव (क्यूपेम) स्थित कुसमान में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। चश्मदीदों का कहना है कि अश्विन मुशरान गलत साइड पर कार चला रहे थे, तभी सामने से आ रही बाइक उनकी चपेट में आ गई। बाइक सवार की हड्डी का एक टुकड़ा अभिनेता की कार के दाहिने टायर के फेंडर में फंस गया है। इसलिए, स्थानीय लोग अभिनेता से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि बहस के दौरान मुशरन की पत्नी ने थूका। इसके बाद मामला और बढ़ गया।

अश्विन ने मांगी लोगों से माफी

स्थिति को शांत करने के बजाय उस समय, अश्विन मुशरन और उनकी पत्नी तुरंत कार से उतर गए और लोगों से बहस करने लगे। थोड़ी देर बहस करने के बाद कपल वहां से चला गया, लेकिन कुछ देर बाद अश्विन वापस लौटे और स्थानीय लोगों से माफी मांगी। माफी मांगते समय, स्थानीय लोगों का कहना है कि मुशरन का रवैया लापरवाह और ईमानदारी से अलग लग रहा था।

बता दें, इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस का आधिकारिक बयान आना बाकी है और हादसों की सही परिस्थितियों की जांच की जा रही है। वहीं, अश्विन मुशरान या उनकी टीम की तरफ से भी इन आरोपों पर अब तक कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए कमेंट

इस घटना ने सेलिब्रिटीज की जिम्मेदारी और सड़क सुरक्षा के मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे व्यवहार से स्टार्स की छवि प्रभावित होती है और उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए ज्यादा जागरूक होना चाहिए। वहीं, कुछ लोगों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, कानून के प्रति सबको बराबर जिम्मेदार होना चाहिए।

इस्लाम अपनाने वाली थी हिमांशी खुराना, एक रात का किस्सा सुनाते हुए बोलीं- मुझे लगा आज आखिरी दिन है

ये भी पढ़ें
himanshi khurana was about to convert islam asim riaz pressure

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Aug 2026 12:17 pm

Published on:

16 Aug 2026 12:17 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘मुन्ना भाई’ फेम अश्विन मुशरान पर एक्सीडेंट का लगा आरोप, पिता-पुत्र को मारी टक्कर, फिर की बहस?

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दुबला चेहरा, बीमार शरीर! 55 के सोहेल खान ने अपने वजन कम होने पर तोड़ी चुप्पी, बोले- नहीं ली सप्लीमेंट्स

Sohail Khan On Sudden Weight Loss denies taking Ozempic supplements
बॉलीवुड

Batwara 1947 vs Awarapan 2 Box Office Collection: स्वतंत्रता दिवस पर चमकी ‘बटवारा 1947’ की किस्मत, ‘आवारापन 2’ ने भी लगाई जबरदस्त छलांग

batwara 1947 vs awarapan 2 box office collection day 2 independence day
बॉलीवुड

‘Male Co-stars कहते थे ये तो एक्टिविस्ट है’, इंडस्ट्री की सोच पर बोलीं दीया मिर्जा, ‘महिलाओं को जज किया जाता है’

Dia Mirza Male Co-stars
बॉलीवुड

‘मूवी माफिया’ के दबाव के बावजूद कुमार सानू ने नहीं गाए ‘खराब’ गाने, बोले- ‘मैं आज भी अपने उसूलों पर कायम हूं’

Kumar Sanu on Movie Mafia
मनोरंजन

सुनीता आहूजा के ‘शुगर डैडी’ वाले बयानों पर गोविंदा का पलटवार, बोले- ‘आप बहुत ज्यादा गालियां देने लगीं हैं’

Govinda Reaction on Sunita Ahuja
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.