‘मूवी माफिया’ के दबाव के बावजूद कुमार सानू ने नहीं गाए ‘खराब’ गाने, बोले- ‘मैं आज भी अपने उसूलों पर कायम हूं’

जब कुमार सानू से 1990 के दशक के कुछ खराब और बेतुके गानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को माना कि ऐसे गाने उस दौर के बॉलीवुड का हिस्सा थे, और कहा कि उस दशक में अच्छे से लेकर बुरे तक सब कुछ था। हालांकि, सानू ने कहा, "मेरा एक उसूल था कि मैं अपने गानों में वल्गैरिटी नहीं लाऊंगा। लेकिन एक-दो बार ऐसा हुआ कि मैं इस पर टिक नहीं पाया क्योंकि मुझ पर इतना प्रेशर था कि मुझे लगा कि मुझे उन्हें गाना ही होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा।"