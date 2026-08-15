‘मूवी माफिया’ के दबाव के बावजूद कुमार सानू ने नहीं गाए ‘खराब’ गाने, बोले- ‘मैं आज भी अपने उसूलों पर कायम हूं’

90 के दशक के गानों पर कुमार सानू ने की बात। (फोटो सोर्स: kumarsanuofficial via instagram)
Kumar Sanu on Vulgar Songs: 1990 के दशक की सबसे जानी-मानी आवाजों में से एक कुमार सानू ने 90 के दशक के गानों पर खुलकर बात की है। उनका कहना है कि उस दशक में उन्होंने किस तरह के गाने गाने के लिए चुने। हाल ही में Zoom के साथ एक इंटरव्यू में, सिंगर ने एक्सेप्ट किया कि उस दौर के सभी गाने अच्छे नहीं थे और बताया कि उन्होंने जानबूझकर वल्गैरिटी और 'खराब' गानों से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, हालांकि कुछ मौकों पर वो प्रेशर में आ गए।
जब कुमार सानू से 1990 के दशक के कुछ खराब और बेतुके गानों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को माना कि ऐसे गाने उस दौर के बॉलीवुड का हिस्सा थे, और कहा कि उस दशक में अच्छे से लेकर बुरे तक सब कुछ था। हालांकि, सानू ने कहा, "मेरा एक उसूल था कि मैं अपने गानों में वल्गैरिटी नहीं लाऊंगा। लेकिन एक-दो बार ऐसा हुआ कि मैं इस पर टिक नहीं पाया क्योंकि मुझ पर इतना प्रेशर था कि मुझे लगा कि मुझे उन्हें गाना ही होगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा।"
उन्होंने आगे कहा कि 'मूवी माफिया' के प्रेशर के बावजूद, वह अपने उसूलों पर टिके हुए हैं और कहा, "मेरे पास ऐसे एक-दो गाने हैं। मेरे एक-दो गाने, जैसे 'रज गया तबला तबेले में…', इस कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा, मैंने हमेशा एकदम वल्गर गानों से परहेज किया है, जैसा कि उन्हें कहा जाता है, और मैं अब भी करता हूं। मैं आज तक इसी उसूल पर टिका हुआ हूं। तो उसमें एक चीज होती है कि पता नहीं मेरा नुकसान तो बहुत हुआ लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है।"
हाल ही में, कुमार सानू ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपना सिंगल 'ऐ मेरे वतन' रिलीज किया। अहमद सिद्दीकी के लिखे इस गाने को राजा अली ने कंपोज किया है। अपने इंस्टाग्राम पेज पर गाना शेयर करते हुए सिंगर ने लिखा, "कुछ गाने गाए नहीं जाते, जिए जाते हैं।"
Kumar Sanu हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर्स में से एक हैं, जिन्हें 1990 के दशक के रोमांटिक गानों के लिए जाना जाता है। 1990 की फिल्म 'आशिकी' ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था, जिसके गाने बॉलीवुड के रोमांटिक म्यूजिक और 90 के दशक के रोमांस का अहम हिस्सा बन गए। उन्होंने 'साजन', 'सड़क', 'दीवाना', 'बाजीगर', '1942: ए लव स्टोरी' और 'राजा हिंदुस्तानी' जैसी फिल्मों के लिए कई यादगार ट्रैक दिए।
कुमार सानू के नाम 1991 से 1995 तक लगातार पांच साल बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्मफेयर अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है। उनके कुछ सबसे पॉपुलर गानों में 'तू मेरी जिंदगी है', 'अब तेरे बिन', 'मेरा दिल भी कितना पागल है', 'सोचेंगे तुम्हें प्यार', 'एक लड़की को देखा', 'तुझे देखा तो' और 'दो दिल मिल रहे हैं' जैसे गाने शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग