आमिर खान के पेट की हुई मौत? रोते हुए नजर आया बेटा आजाद, टेंशन में दिखी पूर्व पत्नी किरण राव

Aamir Khan Pet Death: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान शनिवार को मुंबई में अपनी पूर्व पत्नी किरण राव और बेटे आजाद राव खान के साथ एक पेट क्लिनिक के बाहर नजर आए। तीनों को इस तरह परेशान देखकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आमिर खान के हाथ में एक पेट कैरियर दिखाई दे रहा है, जबकि किरण राव भी काफी चिंतित नजर आ रही हैं।