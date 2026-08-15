आमिर खान के पेट की हुई मौत? रोते हुए नजर आया बेटा आजाद, टेंशन में दिखी पूर्व पत्नी किरण राव

Aamir Khan Pet Death (सोर्स- Instagram/tahirjasus)
Aamir Khan Pet Death: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान शनिवार को मुंबई में अपनी पूर्व पत्नी किरण राव और बेटे आजाद राव खान के साथ एक पेट क्लिनिक के बाहर नजर आए। तीनों को इस तरह परेशान देखकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान उनकी ओर चला गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आमिर खान के हाथ में एक पेट कैरियर दिखाई दे रहा है, जबकि किरण राव भी काफी चिंतित नजर आ रही हैं।
वहीं, उनका बेटा आजाद रोता हुआ दिखाई दिया। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर आमिर के फैंस उनके पेट की सेहत को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं।
आमिर खान, किरण राव और आजाद राव खान का मुंबई के एक पेट क्लिनिक से बाहर निकलते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आमिर खान एक कैरियर लेकर चलते नजर आते हैं। उनके साथ किरण राव भी दिखाई दे रही हैं। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ नजर आती है। इस दौरान आजाद को रोते हुए देखा गया।
वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि शायद परिवार के किसी पालतू जानवर की तबीयत खराब है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी आशंका जताई कि कहीं उनके पेट के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हुई। हालांकि, अभी तक आमिर खान या किरण राव की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है।
आमिर खान और उनके परिवार का वीडियो सामने आने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अपनी चिंता जाहिर की। कुछ लोगों का कहना था कि संभवत: उनका कोई पालतू जानवर बीमार है। वहीं, कुछ यूजर्स ने वीडियो में आजाद को रोता देखकर अनुमान लगाया कि परिवार किसी मुश्किल स्थिति से गुजर रहा है।
हालांकि, इन तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच यह स्पष्ट करना जरूरी है कि आमिर खान के पेट की हालत या उसके निधन को लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों को तथ्य के तौर पर देखना सही नहीं होगा।
आमिर खान और किरण राव ने साल 2005 में शादी की थी। दोनों ने 2021 में अलग होने का फैसला किया था, लेकिन अपने बेटे आजाद की परवरिश को लेकर दोनों के बीच रिश्ते सामान्य बने हुए हैं। यही वजह है कि दोनों कई मौकों पर एक साथ भी नजर आते हैं।
वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान इन दिनों फिल्म 'बंटवारा 1947' को लेकर भी चर्चा में हैं। फिल्म में सनी देओल मुख्य भूमिका में हैं और आमिर खान इसके प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। फिल्म को 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन करीब 5.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।
फिलहाल आमिर खान के पेट को लेकर सामने आए वीडियो ने फैंस की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी को इंतजार है कि अभिनेता या उनका परिवार इस मामले पर कोई जानकारी साझा करता है या नहीं।
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