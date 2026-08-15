2 तलाक के बाद 20 साल छोटी लड़की से प्यार! अनुराग कश्यप को सेट पर हुआ प्यार का एहसास, बोले- दूर रहने की कई कोशिशें की

वहीं, जब शुभ्रा शेट्टी से पूछा गया कि उनके 20 साल बड़े और दो बार तलाकशुदा आदमी को डेट करने पर उनके घर वालों का क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने बेहद व्यावहारिक जवाब दिया। शुभ्रा ने कहा, "मेरी मां को अब लगता है कि अनुराग एक 'जोरू का गुलाम' हैं। लेकिन सोचिए, अगर मैं एक पैरेंट होती और मेरी 20-22 साल की बेटी किसी 40 से ज्यादा उम्र के ऐसे इंसान को डेट करती जो दो बार शादी कर चुका हो, जिसकी एक बेटी हो और जिसके बारे में तरह-तरह की बातें उड़ी हों, तो रिएक्शन क्या होता? मुझे लगता है कि मेरे माता-पिता ने इस स्थिति को बेहद समझदारी और ग्रेस के साथ हैंडल किया।"