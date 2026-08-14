क्यों एक ही दिन रिलीज हुईं ‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’? फिल्ममेकर विशेष भट्ट ने किया खुलासा

Awaarapan 2 and Batwara 1947 Release Clash: आज बॉलीवुड की दो फिल्में 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। दोनों फिल्मों की रिलीज डेट एक होने को लेकर फिल्ममेकर विशेष भट्ट ने बताया कि यह टकराव जानबूझकर प्लान नहीं किया गया था। उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव और इसके पीछे की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दी।