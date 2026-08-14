क्यों एक ही दिन रिलीज हुईं ‘आवारापन 2’ और ‘बंटवारा 1947’? फिल्ममेकर विशेष भट्ट ने किया खुलासा

क्यों एक ही दिन रिलीज हुईं 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947'? फोटो सोर्स: x-@imashishsrrk
Awaarapan 2 and Batwara 1947 Release Clash: आज बॉलीवुड की दो फिल्में 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। दोनों फिल्मों की रिलीज डेट एक होने को लेकर फिल्ममेकर विशेष भट्ट ने बताया कि यह टकराव जानबूझकर प्लान नहीं किया गया था। उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट में बदलाव और इसके पीछे की परिस्थितियों के बारे में भी जानकारी दी।
ANI से बातचीत में 'आवारापन 2' के फिल्ममेकर विशेष भट्ट ने बताया कि शुरुआत में फिल्म के जल्द रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन इमरान हाशमी के घायल होने के कारण शूटिंग रोकनी पड़ी। उन्होंने बताया कि फिल्म को अप्रैल में रिलीज करने की योजना थी, लेकिन दिसंबर में शूटिंग के दौरान इमरान हाशमी के घायल होने के बाद शूटिंग में देरी हो गई।
विशेष भट्ट ने बताया कि बाद में रिलीज कैलेंडर में कई बदलाव हुए, क्योंकि कई फिल्मों की रिलीज डेट आगे-पीछे हो रही थी। टीम अप्रैल से पहले फिल्म रिलीज करने के लिए तारीख तलाश रही थी। उन्होंने कहा कि अप्रैल के आसपास युद्ध शुरू हो गया था, जिसके कारण 'टॉक्सिक' समेत कई फिल्मों की रिलीज आगे बढ़ गई। इससे फिल्मों का पूरा रिलीज कैलेंडर बदल गया।
विशेष भट्ट ने बताया कि पहले से ही कई फिल्मों की रिलीज तय थी और हॉलीवुड की फिल्में भी आने वाली थीं। इसी दौरान डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें बताया कि 'बंटवारा' 14 तारीख को रिलीज होने वाली है। फिल्ममेकर के मुताबिक, उन्हें लगा कि दोनों फिल्मों की रिलीज एक साथ हो सकती है, क्योंकि छुट्टियों के दौरान फिल्मों को अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है।
विशेष भट्ट ने एक साथ रिलीज हुई फिल्मों के उदाहरण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2000 के दशक में 'गदर' और 'लगान' एक साथ रिलीज हुई थीं और दोनों फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसी सोच के चलते 'आवारापन 2' को भी उसी समय रिलीज करने पर विचार किया गया।
विशेष भट्ट ने बताया कि उन्हें कई लोगों ने इस तारीख को लेकर सकारात्मक राय दी और फिल्म की रिलीज डेट घोषित करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा मालिकों को भी यह तारीख अच्छी लगी, तो उन्होंने इसे चुन लिया।
साल 2007 में रिलीज हुई कल्ट फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल 'आवारापन 2' को आज सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है। फिल्म की रिलीज आजादी के दिन की छुट्टियों के समय के साथ हुई है। फिल्म में इमरान हाशमी एक बार फिर शिवम पंडित की भूमिका में नजर आ रहे हैं।
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