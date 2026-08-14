क्या सबा आजाद से अलग हो गए ऋतिक रोशन? डेटिंग ऐप के अकाउंट ने बढ़ाई ब्रेकअप की चर्चा

ऋतिक और सबा ने मई 2022 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। इसके बाद दोनों कई मौकों पर साथ नजर आए हैं। हाल ही में दोनों के रिश्ते को चार साल पूरे होने की भी चर्चा हुई थी। ऐसे में राया प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट के आधार पर ये कहना जल्दबाजी होगी कि ऋतिक और सबा का ब्रेकअप हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि के बिना ये मामला फिलहाल सोशल मीडिया की अटकलों तक ही सीमित है।