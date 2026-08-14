क्या सबा आजाद से अलग हो गए ऋतिक रोशन? डेटिंग ऐप के अकाउंट ने बढ़ाई ब्रेकअप की चर्चा

एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद की जाने लव लाइफ (सोर्स: X-@Gaurav_HRX/IMDb)
Hrithik Saba breakup rumours: बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन और सबा आजाद की लव लाइफ एक बार फिर चर्चा में है। सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ राया अकाउंट के स्क्रीनशॉट ने दोनों के रिश्ते को लेकर नई अटकलों को जन्म दे दिया है। हालांकि, इन अकाउंट्स के ऋतिक रोशन के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही एक्टर या सबा आजाद ने ब्रेकअप की खबरों पर कोई बयान दिया है।
ब्रेकअप की चर्चा की शुरुआत ऑनलाइन फोरम रेडिट पर शेयर किए गए कुछ स्क्रीनशॉट से हुई। इनमें ऋतिक रोशन के नाम से प्रोफाइल दिखाई दे रही है। एक प्रोफाइल के बायो में एक्टर को 'एक्टर,प्रोड्यूसर,एंटरप्रेन्योर' बताया गया है।
बता दें, इन स्क्रीनशॉट्स के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि ये ऋतिक का पुराना अकाउंट हो सकता है, जबकि कुछ इसे नया या प्राइवेट अकाउंट बता रहे हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
इस बीच एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला का पुराना बयान भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्होंने ऋतिक रोशन और आदित्य रॉय कपूर को एक पॉपुलर डेटिंग ऐप पर एक्टिव देखा था।
हालांकि, उर्वशी का ये बयान ऋतिक और सबा के मौजूदा रिश्ते की स्थिति की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया यूजर्स अब इसे ऋतिक की ऑनलाइन एक्टिविटी से जोड़कर देख रहे हैं।
इन तमाम चर्चाओं के बीच सबसे खास बात ये है कि ऋतिक रोशन और सबा आजाद की ओर से ब्रेकअप को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इसलिए फिलहाल दोनों के अलग होने की खबरों को केवल सोशल मीडिया पर चल रही अटकलों के तौर पर ही देखा जा सकता है।
ऋतिक और सबा ने मई 2022 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। इसके बाद दोनों कई मौकों पर साथ नजर आए हैं। हाल ही में दोनों के रिश्ते को चार साल पूरे होने की भी चर्चा हुई थी। ऐसे में राया प्रोफाइल के स्क्रीनशॉट के आधार पर ये कहना जल्दबाजी होगी कि ऋतिक और सबा का ब्रेकअप हो चुका है। आधिकारिक पुष्टि के बिना ये मामला फिलहाल सोशल मीडिया की अटकलों तक ही सीमित है।
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