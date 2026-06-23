ऋतिक रोशन की मां ने उम्र को दी मात, 71 साल में दिखाया फिटनेस का ऐसा जुनून कि लोग रह गए हैरान, VIDEO

इस वर्कआउट वीडियो में पिंकी रोशन को डंबल स्क्वैट्स करते हुए देखा गया। ये एक्सरसाइज पैरों और शरीर के निचले हिस्से को मजबूत बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने क्रॉस लंजेस भी किए, जो बैलेंस और शरीर की ताकत बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही, पिंकी ने सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस भी किया, जिसमें कंधों और हाथों की मांसपेशियों पर विशेष काम होता है। इसके बाद उन्होंने केटलबेल बेंट-ओवर रो एक्सरसाइज की, जो पीठ और कोर मसल्स को मजबूत बनाने के लिए बेहद प्रभावी मानी जाती है।