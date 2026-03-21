विवादों से घिरे ऋतिक रोशन के रिव्यू के बाद, अब पापा राकेश ने ‘धुरंधर 2’ के लिए कही ऐसी बात

इतना ही नहीं, धुरंधर फिल्म के पहले पार्ट पर ऋतिक रोशन की राय भी चर्चा में रही थी। ऋतिक ने उस समय कहा था कि धुरंधर बस एक कहानी है, भले ही वे फिल्म की राजनीति से सहमत न हों। उनकी इस बात को देखकर कई लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया था और उनकी अगली फिल्म 'वॉर 2' को लेकर भी नेगेटिव टिप्पणियां की थीं। हालांकि ऋतिक ने इस पर कोई और रिएक्शन नहीं दी।