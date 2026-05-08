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बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते का सच जान सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगी थीं पत्नी मोना कपूर, जसपिंदर नरूला ने सुनाया किस्सा

Boney Kapoor-Sridevi Affair News: बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में जब उनकी पहली पत्नी मोना कपूर को पता चला तो वो अंदर से टूट गई थीं। उनकी दोस्त और गायिका जसपिंदर नरूला ने हाल ही में खुलासा किया है।

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मुंबई

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Himanshu Soni

May 08, 2026

Boney Kapoor-Sridevi Affair News

Boney Kapoor-Sridevi Affair News (सोर्स- एक्स)

Boney Kapoor-Sridevi Affair News: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जो सालों बाद सामने आकर लोगों को भावुक कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी अब मशहूर सिंगर जसपिंदर नरूला ने साझा की है। उन्होंने बताया कि फिल्म ‘जुदाई’ के मशहूर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा दर्द छिपा था, जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला। यह दर्द था मोना कपूर का, जिनका परिवार उस वक्त टूटने की कगार पर था।

90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म ‘जुदाई’ ने बॉक्स ऑफिस पर खूब सफलता हासिल की थी। फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। इसी फिल्म का गाना ‘मुझे एक पल चैन ना आए’ जसपिंदर नरूला के करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ था। लेकिन उस गाने से जुड़ी एक भावुक याद आज भी सिंगर को अंदर तक झकझोर देती है।

पहली बार बॉलीवुड में मिला था बड़ा मौका

जसपिंदर नरूला ने हाल ही में 'बॉलीवुड ठिकाना' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्हें ‘जुदाई’ का गाना गाने का मौका मिला, तब वह बेहद उत्साहित थीं। फिल्म की कहानी उन्हें पहले ही समझा दी गई थी। उन्होंने बताया कि कहानी एक ऐसी पत्नी के इर्द-गिर्द घूमती थी जो पैसों के लिए अपने पति की दूसरी शादी करा देती है।

सिंगर ने यह भी खुलासा किया कि उस दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनके कान में गंभीर समस्या थी और एक कान लगभग बंद हो चुका था। बावजूद इसके उन्होंने काफी मुश्किलों के साथ गाने की रिकॉर्डिंग पूरी की। गाना रिलीज होते ही सुपरहिट साबित हुआ और जसपिंदर नरूला रातों-रात इंडस्ट्री में पहचान बनाने लगीं।

मोना कपूर ने सुनाई थी दिल तोड़ देने वाली बात

जसपिंदर ने बताया कि बाद में उनकी दोस्ती मोना कपूर से हो गई थी। एक दिन बातचीत के दौरान मोना कपूर ने उनसे ऐसी बात कही, जिसे सुनकर वह सन्न रह गईं। मोना ने बताया कि जिस समय स्टूडियो के अंदर ‘जुदाई’ के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी, उसी समय वह बाहर सीढ़ियों पर बैठकर रो रही थीं।

दरअसल, उसी दौर में उन्हें बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते के बारे में पता चला था। जसपिंदर के मुताबिक मोना कपूर ने उनसे कहा था, “अंदर किसी का घर बन रहा था और बाहर मेरा घर टूट रहा था।” यह सुनकर सिंगर बेहद भावुक हो गई थीं।

बोनी कपूर ने खुद कबूला था रिश्ता

बोनी कपूर ने भी कई इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन्होंने मोना कपूर से अपने रिश्ते की सच्चाई नहीं छिपाई थी। उन्होंने खुलकर बताया था कि श्रीदेवी के प्रति उनके मन में भावनाएं थीं और उन्होंने यह बात मोना को साफ-साफ बता दी थी।

बोनी कपूर और मोना कपूर के दो बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर हैं। वहीं बाद में बोनी कपूर ने श्रीदेवी से शादी की और दोनों जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर के माता-पिता बने।

श्रीदेवी ने पहले कर दिया था इंकार

एक इंटरव्यू में बोनी कपूर ने यह भी कहा था कि जब उन्होंने पहली बार श्रीदेवी से अपने प्यार का इजहार किया तो एक्ट्रेस ने उनसे कई महीनों तक बात नहीं की थी। वजह थी कि बोनी पहले से शादीशुदा थे और दो बच्चों के पिता भी थे। लेकिन समय के साथ दोनों करीब आए और फिर 1996 में शादी कर ली।

आज जब जसपिंदर नरूला ने उस दौर की यादों को साझा किया, तो एक बार फिर लोगों के सामने बॉलीवुड की चमक के पीछे छिपा दर्द उजागर हो गया।

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Published on:

08 May 2026 02:15 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते का सच जान सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगी थीं पत्नी मोना कपूर, जसपिंदर नरूला ने सुनाया किस्सा

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