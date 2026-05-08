बोनी कपूर और श्रीदेवी के रिश्ते का सच जान सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगी थीं पत्नी मोना कपूर, जसपिंदर नरूला ने सुनाया किस्सा

Boney Kapoor-Sridevi Affair News: बॉलीवुड की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी होती हैं, जो सालों बाद सामने आकर लोगों को भावुक कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी अब मशहूर सिंगर जसपिंदर नरूला ने साझा की है। उन्होंने बताया कि फिल्म ‘जुदाई’ के मशहूर गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ऐसा दर्द छिपा था, जिसके बारे में उन्हें बाद में पता चला। यह दर्द था मोना कपूर का, जिनका परिवार उस वक्त टूटने की कगार पर था।