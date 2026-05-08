करारी हार के बाद ममता बनर्जी के स्टार नेता ने छोड़ी राजनीति, निर्देशक राज चक्रवर्ती ने नई सरकार को दी बधाई

Raj Chakraborty Quits Politics: बंगाल की राजनीति में इस बार विधानसभा चुनाव ने कई बड़े चेहरों की किस्मत बदल दी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर बड़ा उलटफेर कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए कई सितारों को भी जनता का कड़ा फैसला झेलना पड़ा। इन्हीं में से एक नाम है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर निर्देशक राज चक्रवर्ती का, जिन्होंने अब राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है।