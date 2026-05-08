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थलापति विजय के सीएम बनने की राह में अड़चन, कमल हासन-खुशबू सुंदर समेत कई सितारों ने बताया तमिलनाडु का अपमान

Kamal Haasan Supports Thalapathy Vijay: तमिलनाडु की राजनीति में थलापति विजय ने हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच उनके सपोर्ट में कई सितारे आ गए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

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चेन्नई

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Himanshu Soni

May 08, 2026

Kamal Haasan Supports Thalapathy Vijay

Thalapathy Vijay-Kamal Haasan (सोर्स- एक्स)

Kamal Haasan Supports Thalapathy Vijay: तमिलनाडु की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम (TVK) ने पहली बार चुनाव लड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

लेकिन बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाने के कारण सरकार गठन को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है। इसी बीच साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे विजय के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं।

थलापति विजय के लिए एकजुट हुए सितारे

खास बात यह है कि अलग-अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले कलाकार भी इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रहे हैं। अभिनेता और नेता कमल हासन से लेकर अभिनेत्री खुशबू सुंदर और एक्टर विशाल तक ने कहा है कि जनता के जनादेश का सम्मान होना चाहिए और विजय को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए।

खुशबू सुंदर ने विजय को बताया ‘थम्बी’

अभिनेत्री और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने विजय के समर्थन में सोशल मीडिया पर अपनी राय जाहिर की। खुशबू पहले भी कई बार विजय को अपना ‘थम्बी’ यानी छोटा भाई बता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने किसी नेता को चुना है तो उसे सरकार चलाने का अवसर मिलना चाहिए।

निर्देशक सुंदर सी ने भी किया सपोर्ट

चुनाव से पहले भी खुशबू के पति और निर्देशक सुंदर सी ने विजय के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि खुशबू और विजय के बीच भाई-बहन जैसा रिश्ता है और दोनों एक-दूसरे का काफी सम्मान करते हैं। अब जब तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर विवाद बढ़ा है तो खुशबू खुलकर विजय के साथ खड़ी दिखाई दीं।

कमल हासन ने संविधान का दिया हवाला

मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन ने भी इस पूरे मामले पर लंबा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की जनता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते विजय को सरकार बनाने का मौका जरूर मिलना चाहिए।

कमल हासन ने कहा कि लोकतंत्र में बहुमत का परीक्षण विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए, न कि राजभवन में। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एस.आर. बोम्मई केस का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान भी यही कहता है कि सदन में बहुमत साबित किया जाए।

कमल ने ये भी कहा कि अगर सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाता है तो यह तमिलनाडु की जनता के फैसले का अपमान होगा। उन्होंने साफ कहा कि यह किसी पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं का सवाल है।

विशाल ने दूसरे राज्यों के उदाहरण दिए

अभिनेता विशाल भी विजय के समर्थन में सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में गोवा, मणिपुर, मेघालय और कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां सरकार बनाने के लिए पार्टियों को मौका दिया गया था और बाद में फ्लोर टेस्ट कराया गया था।

विशाल ने सवाल उठाया कि जब दूसरे राज्यों में ऐसा हो सकता है तो तमिलनाडु में विजय को मौका देने में हिचकिचाहट क्यों दिखाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने TVK को बड़ा जनादेश दिया है और राज्य को चुनी हुई सरकार की जरूरत है, न कि राजनीतिक असमंजस की।

बहुमत से अभी भी दूर है TVK

विजय की पार्टी TVK ने चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। कांग्रेस के पांच विधायकों का समर्थन मिलने के बाद भी गठबंधन का आंकड़ा 112 तक ही पहुंच पाया है, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटों की जरूरत है।

सूत्रों के मुताबिक विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया था, लेकिन उन्हें पर्याप्त समर्थन पत्र लाने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने साफ कर दिया है कि बहुमत साबित करने वाले आंकड़े के बिना शपथ ग्रहण संभव नहीं होगा।

तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय

विजय की राजनीति में एंट्री को पहले सिर्फ फिल्मी लोकप्रियता माना जा रहा था, लेकिन चुनाव परिणामों ने साबित कर दिया कि उनकी पकड़ जनता के बीच काफी मजबूत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि TVK बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल कर पाती है या तमिलनाडु में नई राजनीतिक रणनीतियां देखने को मिलेंगी।

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Updated on:

08 May 2026 07:22 am

Published on:

08 May 2026 07:21 am

Hindi News / Entertainment / थलापति विजय के सीएम बनने की राह में अड़चन, कमल हासन-खुशबू सुंदर समेत कई सितारों ने बताया तमिलनाडु का अपमान

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