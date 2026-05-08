थलापति विजय के सीएम बनने की राह में अड़चन, कमल हासन-खुशबू सुंदर समेत कई सितारों ने बताया तमिलनाडु का अपमान

चुनाव से पहले भी खुशबू के पति और निर्देशक सुंदर सी ने विजय के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि खुशबू और विजय के बीच भाई-बहन जैसा रिश्ता है और दोनों एक-दूसरे का काफी सम्मान करते हैं। अब जब तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर विवाद बढ़ा है तो खुशबू खुलकर विजय के साथ खड़ी दिखाई दीं।