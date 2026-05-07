‘अब तक हमारे बच्चे हो जाते’ वाले बयान पर भड़के चिराग पासवान? कंगना रनौत की बात पर नहीं दिया जवाब

गौरतलब है कि कंगना रनौत और चिराग पासवान ने साल 2011 में रिलीज हुई फिल्म 'मिले ना मिले हम' में साथ काम किया था। इस फिल्म से ही चिराग पासवान ने अभिनय की दुनिया में कदम रखा था। फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन दोनों की दोस्ती यहीं से शुरू हुई थी। बाद में चिराग सक्रिय राजनीति में आ गए और आज केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जबकि कंगना भी राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं।