एक तरफ जश्न, दूसरी तरफ विवाद! ‘भूत बंगला’ के वेंडर्स ने 48 लाख रुपये न मिलने की कही बात

Ekta Kapoor Bhooth Bangla Controversy: एकता कपूर ने बुधवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म 'भूत बंगला' के मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार, निर्देशक प्रियदर्शन और अन्य प्रमुख कलाकारों की तारीफ की। बीती 17 अप्रैल को रिलीज हुई भूत बंगला ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए वर्ल्डवाइड 211 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। लेकिन फिल्म की सफलता के बीच एक विवाद फिल्म से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल, मिड-डे की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म से जुड़े कई विक्रेताओं ने प्रोडक्शन हाउस पर बकाया भुगतान न करने का आरोप लगाया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?