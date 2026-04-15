वैष्णो देवी में अक्षय कुमार के साथ हुआ था चमत्कार, बताया- कैसे मौत के मुंह से लौटे?

Akshay Kumar Recall Miracle in Vaishno Devi Temple:बॉलीवुडके 'खिलाड़ी' अक्षय कुमार इन दिनों अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का प्रमोशन जोरों पर है, लेकिन इसी बीच अक्षय ने अपने निजी जीवन से जुड़ा एक ऐसा किस्सा फैंस के साथ शेयर किया है, जिसने लोगों को भावुक कर दिया है। उन्होंने उस चमत्कार पर बात की जो उनके साथ हुआ। उन्होंने बताया कि कैसे वह बचपन में मौत के मुंह से लौटकर आए थे। कैसे मां वैष्णो देवी ने उनकी जान बचाई थी। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह एक फिल्मी कहानी जैसी लगती है, लेकिन अक्षय इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा 'ईश्वरीय चमत्कार' बताया...