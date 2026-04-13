आशा भोसले की मौत के बाद सिक्योरिटी गार्ड का बड़ा खुलासा, बताया उनका वर्कर्स के साथ कैसा था व्यवहार

आशा जी के जाने का गम जितना परिवार को है उतना ही उनके घर में काम करने वाले लोगों को भी है। अपनी गायकी के साथ-साथ आशा भोसले अपने व्यवहार के लिए भी जानी जाती थीं। उनके घर 'कासा ग्रैंड' पर तैनात एक सुरक्षाकर्मी ने नम आंखों से 'मिड-डे' को आशा जी के अंतिम समय के बारे में बताया। वह बोले- आशा ताई वैसी ही थी जैसी सालों पहले थीं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, वह देर रात घर लौटी थीं, लेकिन उनतकी बढ़ती उम्र और कमजोरी की वजह से वह थोड़ी बीमार लग रही थीं, पर जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, उन्होंने अपनी प्यार भरी मुस्कान के साथ मुझसे पूछा- 'बेटा, तुम्हारा दिन कैसा बीता?'"