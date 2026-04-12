आशा भोसले और लता मंगंश्कर की उम्र में कितना था अंतर? दोनों की मौत में हैं एक संयोग

Asha Bhosle Passed Away: भारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन एक गहरे शोक की लहर लेकर आया है। अपनी खनकती आवाज से आठ दशकों तक दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। रविवार, 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक, उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है लेकिन फिर उनकी पोती जमाई ने पोस्ट कर सभी खबरों पर विराम लगा दिया था।