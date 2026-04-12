12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

आशा भोसले और लता मंगंश्कर की उम्र में कितना था अंतर? दोनों की मौत में हैं एक संयोग

Asha Bhosle and Lata Mangeshkar Age Difference: आशा भोसले का निधन हो गया है। उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। वह लता मंगेशकर की छोटी बहन थी और दोनों बहनों की मौत में एक बड़ा संयोग था। जिसे सुनकर फैंस भी कह रहे हैं कि रिश्ता हो तो ऐसा...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Apr 12, 2026

Asha Bhosle and Lata Mangeshkar what is Age Difference 1 coincidence in both sister death

आशा भोसले और लता मंगेशकर की उम्र में फासला?

Asha Bhosle Passed Away: भारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन एक गहरे शोक की लहर लेकर आया है। अपनी खनकती आवाज से आठ दशकों तक दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। रविवार, 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक, उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है लेकिन फिर उनकी पोती जमाई ने पोस्ट कर सभी खबरों पर विराम लगा दिया था।

आशा ताई के जाने से न केवल बॉलीवुड बल्कि दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों प्रशंसकों के बीच सन्नाटा पसर गया है। यह भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर का अंत है, जिसे मंगेशकर बहनों ने अपनी आवाज से सजाया था।

दोनों बहनों की मौत में था एक संयोग (Asha Bhosle and Lata Mangeshkar)

आशा भोसले के निधन में एक बेहद भावुक करने वाला संयोग सामने आया है। उनकी बड़ी बहन और सुर कोकिला लता मंगेशकर का निधन भी 92 वर्ष की आयु में ही हुआ था। इतना ही नहीं, जिस ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा जी ने अपनी अंतिम सांस ली, ठीक उसी अस्पताल में 6 फरवरी, 2022 को लता दीदी ने भी दुनिया को अलविदा कहा था। दोनों बहनों का अंत एक ही उम्र और एक ही जगह पर होना, उनके गहरे जुड़ाव को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है।

दो बहनें और चार साल का अंतर (Asha Bhosle and Lata Mangeshkar Age Difference)

लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच उम्र का अंतर चार साल से थोड़ा ज्यादा था। लता जी का जन्म 28 सितंबर, 1929 को हुआ था, जबकि आशा जी का जन्म 8 सितंबर, 1933 को हुआ था। भले ही दोनों बहनों के बीच शुरुआती दौर में मुकाबले (कंपटीशन) की खबरें आती रही हों, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हमेशा गहरा और सम्मानजनक रहा। लता जी को फिल्म इंडस्ट्री में पहले पहचान मिली और उन्होंने अपना एक ऊंचा मुकाम बनाया, वहीं आशा जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रयोगधर्मी स्वभाव से अपनी एक अलग और बेजोड़ पहचान कायम की।

अधूरा रह गया संगीत का आंगन

आशा भोसले ने शास्त्रीय संगीत से लेकर चुलबुले गानों और कैबरे से लेकर गजलों तक, हर विधा में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने ओ.पी. नैयर, आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर ऐसे कालजयी गीत दिए जो हमेशा अमर रहेंगे।

आज जब आशा ताई भी अपनी बड़ी बहन के पास 'अनंत की यात्रा' पर निकल गई हैं, तो भारतीय संगीत का वह आंगन सूना हो गया है जो मंगेशकर बहनों की आवाज से चहकता था। उनके परिवार ने फिलहाल अंतिम संस्कार को लेकर अधिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन फिल्मी हस्तियों और राजनीतिक दिग्गजों की ओर से श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है।

खबर शेयर करें:

Published on:

12 Apr 2026 02:21 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / आशा भोसले और लता मंगंश्कर की उम्र में कितना था अंतर? दोनों की मौत में हैं एक संयोग

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

PM Modi On Asha Bhosle Death: आशा भोसले के निधन पर भावुक हुए पीएम मोदी, दिग्गज गायिका को दी श्रद्धांजलि

PM Narendra Modi On Asha Bhosle Death
बॉलीवुड

आखिरी साबित हुआ आशा भोसले का ये गाना, निधन से कुछ दिन पहले अंतिम पोस्ट में दी थी जानकारी

Asha Bhosle Last Song
बॉलीवुड

Asha Bhosle Funeral: कब और कहां होगा आशा भोसले का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी जानकारी

Asha Bhosle
बॉलीवुड

Asha Bhosle Death Reason: आशा भोसले की मौत का कारण आया सामने, डॉक्टर ने बताया कैसी हो गई थी हालत

Asha Bhosle Death Reason is Multiple-Organ Failure at 92 due to hospitalized doctor confirm
बॉलीवुड

Asha Bhosle Passed Away: दीदी लता मंगेशकर से आशा भोसले का हुआ मनमुटाव, मोहब्बत भी रह गई अधूरी, संघर्षों से भरी रही जिंदगी

Asha Bhosle Death News
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.