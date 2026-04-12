आशा भोसले और लता मंगंश्कर की उम्र में कितना था अंतर? दोनों की मौत में हैं एक संयोग

आशा भोसले और लता मंगेशकर की उम्र में फासला?
Asha Bhosle Passed Away: भारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन एक गहरे शोक की लहर लेकर आया है। अपनी खनकती आवाज से आठ दशकों तक दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। रविवार, 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टरों के मुताबिक, उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था मल्टी-ऑर्गन फेलियर के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। एक दिन पहले ही तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले खबर आई थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है लेकिन फिर उनकी पोती जमाई ने पोस्ट कर सभी खबरों पर विराम लगा दिया था।
आशा ताई के जाने से न केवल बॉलीवुड बल्कि दुनिया भर में फैले उनके करोड़ों प्रशंसकों के बीच सन्नाटा पसर गया है। यह भारतीय सिनेमा के उस सुनहरे दौर का अंत है, जिसे मंगेशकर बहनों ने अपनी आवाज से सजाया था।
आशा भोसले के निधन में एक बेहद भावुक करने वाला संयोग सामने आया है। उनकी बड़ी बहन और सुर कोकिला लता मंगेशकर का निधन भी 92 वर्ष की आयु में ही हुआ था। इतना ही नहीं, जिस ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा जी ने अपनी अंतिम सांस ली, ठीक उसी अस्पताल में 6 फरवरी, 2022 को लता दीदी ने भी दुनिया को अलविदा कहा था। दोनों बहनों का अंत एक ही उम्र और एक ही जगह पर होना, उनके गहरे जुड़ाव को और भी ज्यादा मार्मिक बना देता है।
लता मंगेशकर और आशा भोसले के बीच उम्र का अंतर चार साल से थोड़ा ज्यादा था। लता जी का जन्म 28 सितंबर, 1929 को हुआ था, जबकि आशा जी का जन्म 8 सितंबर, 1933 को हुआ था। भले ही दोनों बहनों के बीच शुरुआती दौर में मुकाबले (कंपटीशन) की खबरें आती रही हों, लेकिन उनके बीच का रिश्ता हमेशा गहरा और सम्मानजनक रहा। लता जी को फिल्म इंडस्ट्री में पहले पहचान मिली और उन्होंने अपना एक ऊंचा मुकाम बनाया, वहीं आशा जी ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा और प्रयोगधर्मी स्वभाव से अपनी एक अलग और बेजोड़ पहचान कायम की।
आशा भोसले ने शास्त्रीय संगीत से लेकर चुलबुले गानों और कैबरे से लेकर गजलों तक, हर विधा में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। उन्होंने ओ.पी. नैयर, आर.डी. बर्मन और ए.आर. रहमान जैसे संगीतकारों के साथ मिलकर ऐसे कालजयी गीत दिए जो हमेशा अमर रहेंगे।
आज जब आशा ताई भी अपनी बड़ी बहन के पास 'अनंत की यात्रा' पर निकल गई हैं, तो भारतीय संगीत का वह आंगन सूना हो गया है जो मंगेशकर बहनों की आवाज से चहकता था। उनके परिवार ने फिलहाल अंतिम संस्कार को लेकर अधिक जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन फिल्मी हस्तियों और राजनीतिक दिग्गजों की ओर से श्रद्धांजलि देने का तांता लगा हुआ है।
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