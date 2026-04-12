Asha Bhosle Net Worth: बेटे-पोती के लिए कितनी संपत्ति छोड़कर गई आशा भोसले? साइड बिजनेस से कमाए करोड़ों रुपये

Asha Bhosle Net Worth: भारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन एक युग के अंत जैसा है। अपनी जादुई आवाज से आठ दशकों तक दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं। रविवार को 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वह पिछले कुछ दिनों से थकान और सीने में इन्फेक्शन से जूझ रही थीं। उनके जाने से न केवल संगीत की दुनिया बल्कि व्यापारिक जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है, क्योंकि आशा जी सिर्फ एक महान गायिका ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन भी थीं। आइये जानते हैं वह अपने वारिसों के लिए कितना पैसा छोड़कर गई हैं...