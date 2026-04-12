Asha Bhosle Last Video: आशा भोसले का ‘आखिरी’ वीडियो आया सामने, फैंस की आंखें हुईं नम

आशा भोसले अपनी उम्र के इस पड़ाव पर भी काफी सक्रिय थीं। उन्हें आखिरी बार सार्वजनिक रूप से इसी साल मार्च में देखा गया था, जब वह महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंदोक की शादी की रस्मों में शामिल होने पहुंची थीं। 5 मार्च को मुंबई के होटल 'द सेंट रेजिस' में हुई इस हाई-प्रोफाइल शादी में आशा जी सफेद साड़ी पहने बेहद गरिमामय और खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने वहां मौजूद फोटोग्राफरों को हाथ जोड़कर नमस्ते किया और मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवाई थीं। किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी मुस्कान से सबका दिल जीतने वाली आशा ताई इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी और ये आखिरी वीडियो बन जाएगा।