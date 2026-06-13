पेट्रोल पंप पर सिंगर शान को स्कूली लड़कियों ने समझ लिया शाहरुख खान, गायक ने अब किया खुलासा

दरअसल, मुंबई से बाहर की उन छात्राओं को लगा था कि सामने खड़े व्यक्ति शाहरुख खान हैं। बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि पहचान में गलती हो गई है, तब वो वहां से चली गईं। शान ने हंसते हुए कहा कि कुछ मिनटों के लिए उन्हें भी लगा था कि वो किसी बड़े फिल्म स्टार की तरह लोकप्रिय हो गए हैं। लेकिन सच्चाई सामने आते ही वो खुद भी अपनी इस घटना पर मुस्कराने लगे।