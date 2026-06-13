‘जब मैं उनसे पहली बार मिली’, Huma Qureshi ने रचित सिंह के लिए किया पोस्ट, रिश्ते की चर्चा हुई तेज

हुमा कुरैशी ने फिल्म में 'सिद्धू' के किरदार में रचित की एक फोटो शेयर की और लिखा, "कुछ कहानियां कैमरा चालू होने से बहुत पहले ही लिखी जा चुकी होती हैं। जब मैं पहली बार रचित से मिली, तो मुझे सिर्फ उनका टैलेंट ही नहीं, बल्कि उनका सब्र भी बहुत पसंद आया। उनकी लगन। बनारस के एक छोटे से शहर का लड़का, जो वही सपना लेकर मुंबई आया था जो हर साल हजारों लोगों को यहां खींच लाता है। फर्क बस इतना है कि जब सफलता रातों-रात नहीं मिली, तो उन्होंने हार नहीं मानी। वो डटे रहे। उन्होंने काम किया। उन्होंने सीखा। उन्होंने खुद को बेहतर बनाया। एक दशक से ज्यादा समय से, उन्होंने दूसरे एक्टर्स को उनकी सच्चाई खोजने में मदद की है। उन्होंने ऐसे कलाकारों को कोचिंग दी, मेंटरशिप दी और ट्रेनिंग दी जो आगे चलकर स्टार बने। वो कैमरे के पीछे, रिहर्सल रूम में और वर्कशॉप में दूसरों को चमकने में मदद करते रहे और चुपचाप अपने पल का इंतजार करते रहे। और यही बात मुझे उनके बारे में सबसे ज्यादा पसंद है।"