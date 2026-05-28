Huma Qureshi: लुक्स पर हुए नेगेटिव कमेंट्स ने तोड़ा आत्मविश्वास, बोलीं- ‘मैं लोगों से कटने लगी थी’

नेहा धूपिया और अंगद बेदी के चैट शो 'डबल डेट' के हालिया एपिसोड में हुमा कुरैशी अपने भाई एक्टर साकिब सलीम के साथ नजर आईं। इस शो में हुमा ने ट्रोलिंग और बॉडी-शेमिंग के अपने एक्सपिरियंसेस पर बात की और बताया कि उनकी दूसरी फिल्म रिलीज होने के बाद उनको अपने लुक्स और शारीरिक बनावट को लेकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स को झेलना पड़ा। इन नेगिटिव कमेंट्स का उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। उन्होंने बताया कि इस तरह की टीका-टिप्पणियों ने मेरे आत्मविशवास को तोड़ कर रख दिया था और मैं कुछ समय के लिए खुद में सिमटकर रह गई थी।' इसके आगे उन्होंने कहा, 'मुझे मानना है कि जब आपको लगातार जज किया जाता है, तो उसका असर आपके कॉन्फिडेंस पर पड़ता है।"