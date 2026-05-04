हुमा कुरैशी ने 39 की उम्र में लिया सात फेरे लेने का फैसला, ग्रैंड वेडिंग की पूरी प्लानिंग हुई लॉक!

ऐसी खबर है कि हुमा और रचित की शादी बेहद करीबी और इंटीमेट सेरेमनी के रूप में होगी। इसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे। इसके बाद इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए एक ग्रैंड रिसेप्शन का भी आयोजन किया जाएगा जिसका वेन्यू मुंबई हो सकता है। शादी ज्यादा लैविश नहीं होगी लेकिन यादगार जरूर होने वाली है। बता दें, फिल्म 'थामा' की स्क्रीनिंग के दौरान दोनों की गुपचुप सगाई की खबरें सामने आई थीं। सूत्रों के अनुसार रचित ने हुमा को एक इंटीमेट प्रपोजल दिया था और अमेरिका में सगाई की रस्म भी अदा की गई थी।