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कंगना रनौत ने राहुल गांधी संग शादी की अफवाह को बताया बेहूदा, बोलीं- ‘महिलाओं को टारगेट करना बंद करो’

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News: राहुल गांधी संग शादी की वायरल खबर पर अब कंगना रनौत का बयान सामने आया है और उन्होंने इसपर सफाई दी है। बता दें कि बीते 2 दिनों से कई सोशल मीडिया पोस्ट और एंटरटेनमेंट पेजों पर वायरल हुई खबरों के बाद कंगना ने रिएक्शन दिया है। इस पोस्ट्स में दावा किया गया था कि अभिनेत्री-राजनेता ने राहुल गांधी के बारे में एक विवादास्पद बयान दिया है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला?

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मुंबई

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Rashi Sharma

May 04, 2026

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News

राहुल गांधी से शादी की खबर पर भड़कीं कंगना रनौत।

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने उन वायरल दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि 40 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं तो वह उनसे शादी कर लेंगी। वायरल हो रही पोस्ट पर एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन ने ऑनलाइन फैल रही अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गलत सूचना फैलाने वालों की आलोचना की।

बता दें कि सोमवार (4 मई) को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना ने इन खबरों को "फर्जी खबर" बताते हुए खारिज कर दिया और राजनीति में महिलाओं को इस तरह की अफवाहों के जरिए निशाना बनाए जाने की आलोचना की।

उन्होंने लिखा, "यह फर्जी खबर कितनी घटिया है, राजनीति में भी महिलाओं के लिए कोई सम्मान नहीं, ऐसी फर्जी खबरें फैलाने वालों पर शर्म आती है।"

अफवाहों पर क्या था इंटरनेट यूजर्स का रिएक्शन (Kangana Ranaut Rahul Gandhi Fake News)

इस बिना पुष्टि वाले दावे ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी। लोग इस पर बहस करने लगे, मीम्स बनने लगे और अलग-अलग रिएक्शंस सामने आने लगे। कुछ लोगों ने इसे मजाक और राजनीतिक व्यंग्य माना, जबकि कई लोगों ने इसकी सच्चाई पर सवाल उठाए और बिना पुष्टि के ऐसी खबरें फैलाने की आलोचना की।

अब तक इस कथित बयान का समर्थन करने वाला कोई विश्वसनीय स्रोत या सत्यापित साक्षात्कार सामने नहीं आया है। पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ यूजर्स ने अफवाह का मजाक उड़ाया, वहीं अन्य ने कंगना का बचाव किया।

पहले भी कर चुकी हैं राहुल गांधी की आलोचना

यह पहली बार नहीं है जब कंगना रनौत ने पब्लिकली राहुल गांधी की आलोचना की है। इससे पहले अप्रैल 2026 में, उन्होंने उनके एक लोकसभा भाषण पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि उन्हें सुनकर सिरदर्द हो गया था। कंगना ने उनके भाषण को “हंगामा” बताया था और कहा था कि वह संसद में जरूरी मुद्दों की बजाय अपनी निजी बातों पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे।

कंगना ने राहुल गांधी के भाषणों की तुलना "जादू के शो" और "स्टैंड-अप कॉमेडी" से की थी। इससे पहले उन्होंने यह भी दावा किया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने के लिए कांग्रेस नेता को "ट्यूशन" की जरूरत है।

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कंगना रनौत

राहुल गांधी

Published on:

04 May 2026 01:16 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / कंगना रनौत ने राहुल गांधी संग शादी की अफवाह को बताया बेहूदा, बोलीं- ‘महिलाओं को टारगेट करना बंद करो’

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