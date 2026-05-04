कंगना रनौत ने राहुल गांधी संग शादी की अफवाह को बताया बेहूदा, बोलीं- ‘महिलाओं को टारगेट करना बंद करो’

Kangana Ranaut Rahul Gandhi Marriage News: अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने उन वायरल दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि 40 वर्षीय अभिनेत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल होने का फैसला करते हैं तो वह उनसे शादी कर लेंगी। वायरल हो रही पोस्ट पर एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन ने ऑनलाइन फैल रही अफवाहों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गलत सूचना फैलाने वालों की आलोचना की।