कंगना रनौत के एक्स बॉयफ्रेंड ने लगाए थे ‘काला जादू’ करने के आरोप, बोला- ‘ये तो चुड़ैल है, खून पीती है’

बता दें कि कंगना रनौत और अध्ययन सुमन की मुलाकात फिल्म 'राज 2' के सेट पर हुई थी और दोनों ने 2008 से 2009 के बीच एक-दूसरे को डेट किया था। हालांकि, दोनों के बीच का ये विवाद ब्रेकअप के कई साल बाद, 2015 में तब चर्चा में आया था जब कंगना के खिलाफ कानूनी मामले दर्ज किए गए और पब्लिकली उनकी इमेज को ख़राब करने वाले बयान दिए गए। उस दौरान अध्ययन ने दावा किया कि उन्हें फिजिकल और इमोशनल ट्रॉमा का सामना करना पड़ा और आरोप लगाया कि कंगना ने काले पर्दों से ढके एक गेस्ट रूम में डरावनी रस्में निभाईं।