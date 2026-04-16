कंगना ने चिराग पासवान संग डेटिंग पर दिया बेबाक बयान, बोलीं- ‘रोमांस था तो हमारे बच्चे होते’

जानकारी के लिए बता दें कि कंगना और चिराग पासवान ने साल 2011 में आई फिल्म 'मिले ना मिले हम' में एक साथ काम किया था। इस फिल्म को तनवीर खान डायरेक्ट किया था। इसी फिल्म के साथ चिराग पासवान ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था, वहीं, फिल्म में कंगना रनौत ने लीड रोल निभाया था. गौर करने वाली बात है कि कंगना और चिराग दोनों नहीं अब राजनीति में काफी एक्टिव हैं और इसी के चलते अक्सर दोनों को साथ देखा जाता है, जिसके कारण इनके अफेयर की अफवाहें उड़ने लगती हैं।