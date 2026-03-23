एयरपोर्ट पर थप्पड़ से डाकुओं के गन प्वाइंट तक, कभी ऋतिक से लिया पंगा तो कभी करण जौहर से भिड़ीं, विवादों की भी ‘क्वीन’ रहीं कंगना रनौत

23 मार्च 1986 को हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भांबला (अब सूरजपुर) में जन्मी कंगना रनौत का पालन-पोषण एक पारंपरिक राजपूत परिवार में हुआ। उनकी मां आशा रनौत स्कूल टीचर और पिता अमरदीप रनौत बिजनेसमैन हैं। परिवार चाहता था कि कंगना डॉक्टर बनें, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ के DAV स्कूल से मेडिकल की पढ़ाई शुरू भी की, लेकिन 12वीं कक्षा में केमिस्ट्री में असफल होने के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अभिनय की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया।