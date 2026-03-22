22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

एक रात का कितना लेती हो…फिर विवादों में आई ‘वड़ा पाव गर्ल’, ट्रोल करने वालों पर साधा निशाना

Vada Pav Girl Controversy: दिल्ली की वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित ने हाल ही में एक और विवादित बयान दिया है। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 22, 2026

Vada Pav Girl Controversy

Vada Pav Girl Controversy (सोर्स- एक्स)

Vada Pav Girl Controversy: दिल्ली की सड़कों पर वड़ा पाव बेचकर फेमस हुईं 'वड़ा पाव गर्ल' चंद्रिका दीक्षित आए दिन किसी ना किसी बयान की वजह से चर्चाओं में आ जाती हैं। अब एक बार फिर वो विवादित बयान देकर विवादों के घेरे में आ गई हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

चंद्रिका दीक्षित ने ट्रोल्स को दिया जवाब (Vada Pav Girl Controversy)

दरअसल एक पॉडकास्ट के दौरान चंद्रिका दीक्षित ने अपने खिलाफ चल रही बातों पर खुलकर बात की है। उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब देते हुए कहा- 'तान्या मित्तल ने राम-सीता के चित्र वाली साड़ी पहनकर एकता कपूर का मुंह साफ कर लिया, लेकिन यही काम अगर मैं करती या फिर कोई मुस्लिम करता तो लोग उस बात को कितनी बड़ी बना देते।'

एक रात का कितना लेती हो- वड़ा पाव गर्ल (Vada Pav Girl Controversy)

इसी पॉडकास्ट में बात करते हुए चंद्रिका दीक्षित ने अपने खिलाफ लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। वड़ा पाव गर्ल ने कहा कि उन्हें बहुत सारे गंदे-गंदे कमेंट्स आते हैं। एक यूजर का कमेंट पढ़ते हुए उन्होंने कहा- एक रात का कितना लेती हो। वड़ा पाव गर्ल ने ये भी कहा कि एक औरत कोठे पर बैठती है लेकिन उसकी इज्जत उतारने कौन जाता है...एक शरीफ घर का मर्द। आलोचकों को जवाब देते हुए वड़ा पाव गर्ल ने अपनी बात रखी।

कुछ दिन पहले दिया था विवादित बयान

बता दें कुछ दिन पहले चंद्रिका दीक्षित ने एक पॉडकास्ट में विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया था। चंद्रिका दीक्षित ने कहा, 'मैं सबके बिना रह सकती हूं, लेकिन अपने बेटे के बिना नहीं। मुझे उसके लिए काम करना है। उसका पेट भरना है।'

इसके आगे उन्होंने कहा कि बेटे को पलने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़े वो करेंगी। वड़ा पाव गर्ल ने कहा कि एक मां होने के नाते मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूं, मुझे नहीं पता कि लोग मुझे कैसे जज करेंगे। लेकिन मुझे मेरा बच्चा पालने के लिए अगर किसी के साथ सोना भी पड़े तो मैं वो भी करूंगी लेकिन अपना बच्चा पालूंगी।' हालांकि जल्द ही इस पर उन्होंने अपनी सफाई भी पेश कर दी थी।

ये भी पढ़ें

चुपके-चुपके ‘धुरंधर 2’ देखते हुए पकड़े गए ध्रुव राठी, कैमरा देखते ही छुपाया मुंह, AI वीडियो होने का दावा
बॉलीवुड
Dhurav Rathee Watching Dhurandhar 2

खबर शेयर करें:

Published on:

22 Mar 2026 03:56 pm

Hindi News / Entertainment / एक रात का कितना लेती हो…फिर विवादों में आई ‘वड़ा पाव गर्ल’, ट्रोल करने वालों पर साधा निशाना

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर 2’ देखने के दौरान हंगामा, दर्शकों की हुई भिड़ंत, पुलिस ने तुरंत लिया एक्शन

Dhurandhar 2 Controversy
बॉलीवुड

स्वरा भास्कर ने पाकिस्तान को बताया खूबसूरत, भारतीयों का फूटा गुस्सा, ‘धुरंधर 2’ पर बहस के बीच पुराना वीडियो वायरल

Swara Bhaskar Pakistan Video Trolled
बॉलीवुड

‘लव जिहाद’ के बीच फंसी मोनालिसा के चाचा ने किया बड़ा खुलासा, बोले- फरमान उसे ‘दीदी’ बोलता था

Monalisa Marriage Controversy
TV न्यूज

इतनी बेरुखी क्यों…’धुरंधर 2′ के शोर के बीच दीपिका की चुप्पी ने मचाया बवाल, ट्रोलर्स का लगा तांता

इतनी बेरुखी क्यों...'धुरंधर 2' के शोर के बीच दीपिका की चुप्पी ने मचाया बवाल, ट्रोलर्स का लगा तांता
मनोरंजन

चुपके-चुपके ‘धुरंधर 2’ देखते हुए पकड़े गए ध्रुव राठी, कैमरा देखते ही छुपाया मुंह, AI वीडियो होने का दावा

Dhurav Rathee Watching Dhurandhar 2
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.