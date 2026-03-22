एक रात का कितना लेती हो…फिर विवादों में आई ‘वड़ा पाव गर्ल’, ट्रोल करने वालों पर साधा निशाना

इसी पॉडकास्ट में बात करते हुए चंद्रिका दीक्षित ने अपने खिलाफ लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू किया। वड़ा पाव गर्ल ने कहा कि उन्हें बहुत सारे गंदे-गंदे कमेंट्स आते हैं। एक यूजर का कमेंट पढ़ते हुए उन्होंने कहा- एक रात का कितना लेती हो। वड़ा पाव गर्ल ने ये भी कहा कि एक औरत कोठे पर बैठती है लेकिन उसकी इज्जत उतारने कौन जाता है...एक शरीफ घर का मर्द। आलोचकों को जवाब देते हुए वड़ा पाव गर्ल ने अपनी बात रखी।