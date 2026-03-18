विवादित बयान के बाद ट्रोलिंग को लेकर वड़ा पाव गर्ल का फूटा गुस्सा, बोलीं- ‘मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, जब तक…

इसके आगे उन्होंने कहा, 'कभी मेरी रेहड़ी उठा ली जाती है, कभी मेरी दुकान छीन ली जाती है। मैंने ईंट उठाना, रोटी बनाना… मैंने कहा कि जब लास्ट ऑप्शन होगा मेरे पास तो मैं यह भी करूंगी। मैं अपने आप को मारूंगी नहीं, मेरे में जब तक दम है मैं चलूंगी। क्या गलत बोल दिया? तुम्हें व्यूज के चक्कर में किसी को भी नीचा दिखाना है।' आगे 'वड़ा पाव गर्ल' ने कहा, वो तो मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूं। व्यूज के चक्कर में तुम लोग किसी के भी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा सकते हो।' इसके साथ ही चंद्रिका ने उस पॉडकास्ट का अपना वो वीडियो भी शेयर किया, जिसके लिए उन्हें ट्रोल किया जा रहा है।