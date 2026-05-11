Bharath Kanth Death: सड़क हादसे में 31 साल के अभिनेता की हुई मौत, भरत कांत के निधन से पसरा मातम

Telugu Actor Bharath Kanth Dies In Road Accident: तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से सोमवार सुबह एक बेहद दुखद खबर सामने आई। अभिनेता भरत कांत का एक भीषण सड़क हादसे में निधन हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में उनके साथ मशहूर सिनेमैटोग्राफर जी साई त्रिलोक की भी जान चली गई। दोनों कलाकारों की मौत की खबर सामने आते ही साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।