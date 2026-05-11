तमिलनाडु के सीएम के रूप में विजय के पहले भाषण पर रो पड़ीं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन, वायरल हुआ वीडियो

Trisha Krishnan Gets Emotional: रविवार (10 मई) को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में थलापति विजय के शपथ ग्रहण समारोह में राजनीति के बड़े-बड़े दिग्गजों के साथ पॉपुलर साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन भी मौजूद रहीं। इस शपथ समारोह के बाद सी. जोसेफ विजय का राज्य के सीएम के रूप में पहले भाषण का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड तृषा कृष्णन को भावुक होते हुए देखा जा सकता है।