ब्लैक पैंट सूट में शपथ लेने पहुंचे विजय, फैंस बोले- ‘तमिलनाडु के सीएम नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था क्या?

ओथ सेरेमनी में विजय ने ब्लैक सूट के साथ सफेद शर्ट और डार्क टाई पहनी, जिसके चलते उनका लुक बेहद सिंपल, स्टाइलिश और फॉर्मल नजर आया। साथ ही उन्होंने इस लुक के लिए ज्यादा एक्सेसरीज पहनने के बजाए क्लीन और क्लासी लुक को तवज्जो दी ताकि और उनका स्टाइल उभरकर सामने आये। इसके अलावा उनके सेट हेयर और दाढ़ी ने उनके लुक में चार-चंद लगा दिए। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि विजय का ये लुक फिल्मी स्टार वाला स्टाइल और एक गंभीर नेता की पर्सनैलिटी, दोनों का परफेक्ट मेल दिखा रहा था, जिसने फैंस और फैशन लवर्स का ध्यान खींच लिया।