मुख्यमंत्री तो बन गए, पर परिवार हार गए? शपथ ग्रहण में पत्नी-बच्चों की गैरमौजूदगी पर फैंस का फूटा गुस्सा

तो वहीं तीसरे यूजर ने लिखा,"मुझे पता है कि ये पर्सनल है, लेकिन हां, #Vijay का फैन होने के नाते मुझे पर्सनली दुख हुआ है। अगर उनकी पत्नी को नहीं, तो कम से कम उनके बेटे और बेटी को तो इवेंट में बुलाया ही जाना चाहिए था"। तो साथ ही किसी अन्य ने लिखा, "मैं उनकी पत्नी को इसमें नहीं लाना चाहता क्योंकि कहा जा रहा है कि उनका तलाक हो रहा है। लेकिन अगर बच्चों ने भी उन्हें विश नहीं किया या सेरेमनी में शामिल नहीं हुए, तो जरा सोचिए कि उन्हें कितना दुख हुआ होगा और विजय ने चीजों को इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए क्या किया होगा।