10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

‘उसके जन्म के वक्त हम दो रोटी को भी मोहताज थे’, विजय के सीएम बनने के बाद पिता का छलका दर्द

SA Chandrasekhar On Vijay CM Victory: तमिलनाडु चुनावों में थलापति विजय की पार्टी को मिली भारी जीत के बाद राज्य के मुख्यमंत्री बने बेटे के माता-पिता हुए इमोशनल। भावुक पिता ने विजय के जन्म के वक्त की अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में की बात।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

May 10, 2026

SA Chandrasekhar On Vijay CM Victory

थलापति विजय के पिता हुए इमोशनल। (फोटो सोर्स: X)

SA Chandrasekhar On Vijay CM Victory: तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी TVK की ऐतिहासिक जीत के बाद उनके पिता और मशहूर फिल्ममेकर एस.ए. चंद्रशेखर बहुत भावुक हो गए। विअज्य के पिता ने अपने संघर्ष के दिनों और बेटे के जन्म के समय को याद करते हुए बताया कि वो उस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और घर में खाने को रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था।

दो वक्त की रोटी के लिए भी था संघर्ष (SA Chandrasekhar On Vijay CM Victory)

bollywoodcutuncut की रिपोर्ट के अनुसार, थलापति विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, "1974 में जब विजय का जन्म हुआ था, उस दौरान मेरे परिवार की आर्थिक स्तिथि बहुत खराब थी। घर में दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उस समय पूरा परिवार पैसों की तंगी से गुजर रहा था।" बेटे के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में आगे उन्होंने कहा, “मुझे अब और क्या चाहिए? मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया।”

ये भी पढ़ें

विजय के सीएम बनते ही तृषा कृष्णन का First Reaction आया सामने, बोलीं- ‘मैं बहुत खुश हूं’
मनोरंजन
Trisha Krishnan First Reaction

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

tollywood

Published on:

10 May 2026 05:48 pm

Hindi News / Entertainment / ‘उसके जन्म के वक्त हम दो रोटी को भी मोहताज थे’, विजय के सीएम बनने के बाद पिता का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

क्या अंशुल कंबोज ने की थी CM विजय थलापति के शपथ समारोह में एंट्री? पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस

क्या अंशुल कंबोज ने की थी CM विजय थलपति के समारोह में एंट्री? पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस
टॉलीवुड

विजय के सीएम बनते ही तृषा कृष्णन का First Reaction आया सामने, बोलीं- ‘मैं बहुत खुश हूं’

Trisha Krishnan First Reaction
मनोरंजन

ट्रैफिक सिग्नल पर कंघी बेचने वाले राजू से फिर मिले अनुपम खेर, इमोशनल VIDEO ने जीता दिल

अनुपम खेर ने शेयर किया एक दिल छू लेने वाला वीडियो
मनोरंजन

विजय के सीएम बनने के बाद आया पवन कल्याण का रिएक्शन, बोले- ‘नई सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें’

Pawan Kalyan Congratulates Thalapathy Vijay
मनोरंजन

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल

विजय के CM शपथ समारोह के बीच चेन्नई स्टेडियम में भीड़ ने घेरा तृषा कृष्णन को, धक्का-मुक्की का VIDEO वायरल
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.