‘उसके जन्म के वक्त हम दो रोटी को भी मोहताज थे’, विजय के सीएम बनने के बाद पिता का छलका दर्द

bollywoodcutuncut की रिपोर्ट के अनुसार, थलापति विजय के पिता एस.ए. चंद्रशेखर ने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहा, "1974 में जब विजय का जन्म हुआ था, उस दौरान मेरे परिवार की आर्थिक स्तिथि बहुत खराब थी। घर में दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उस समय पूरा परिवार पैसों की तंगी से गुजर रहा था।" बेटे के मुख्यमंत्री बनने की खुशी में आगे उन्होंने कहा, “मुझे अब और क्या चाहिए? मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया।”