गंदी गालियां पड़ेंगी…अनुराग डोभाल के इमोशनल ब्रेकडाउन पर बोलीं ‘वड़ा पाव गर्ल’, मां-बाप पर लगाया था आरोप

Vada Pav Girl On Anurag Dobhal Controversy: सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक नया विवाद सुर्खियों में है। ‘बिग बॉस 17’ से लोकप्रियता हासिल करने वाले मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ यूके07 राइडर का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुराग अपने परिवार के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर बहस का माहौल बन गया है। इस पूरे विवाद पर अब दिल्ली की चर्चित ‘वड़ा पाव गर्ल’ चंद्रिका दीक्षित ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।