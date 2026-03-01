ऐसी लड़कियों की वजह से रेप…रैपर ने खुशी मुखर्जी की अधनंगे कपड़ों पर दिया विवादित बयान, मचा बवाल

इस पूरे विवाद पर अभी तक खुशी मुखर्जी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले भी वह कई बार अपने बोल्ड फैशन को लेकर ट्रोलिंग का सामना कर चुकी हैं। खुशी ने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें अपने फैशन और स्टाइल के लिए हॉलीवुड से प्रेरणा मिलती है। उन्होंने जेनिफर लोपेज, पेरिस हिल्टन और मॉडल इरिना शायक जैसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को अपना स्टाइल आइकन बताया था।