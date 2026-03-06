मुश्किल में फंसे रैपर बादशाह, नए गाने ‘टटिरी’ पर हुआ विवाद, महिला आयोग ने भेजा समन

Badshah Tateeree Song Controversy: मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला उनके हाल ही में रिलीज हुए हरियाणवी गाने ‘टटिरी’ के बोलों को लेकर खड़ा हुआ है। गाने में कथित तौर पर आपत्तिजनक और महिलाओं को लेकर अनुचित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर हरियाणा वुमन स्टेट कमिशन ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें समन जारी किया है।