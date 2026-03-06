6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मुश्किल में फंसे रैपर बादशाह, नए गाने ‘टटिरी’ पर हुआ विवाद, महिला आयोग ने भेजा समन

Badshah Tateeree Song Controversy: रैपर बादशाह के नए गाने को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। इस गाने के बोल पर उन्हें समन भेजा गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Mar 06, 2026

Badshah Tateeree Song Controversy

Badshah Tateeree Song Controversy (सोर्स- एक्स)

Badshah Tateeree Song Controversy: मशहूर रैपर और सिंगर बादशाह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार मामला उनके हाल ही में रिलीज हुए हरियाणवी गाने ‘टटिरी’ के बोलों को लेकर खड़ा हुआ है। गाने में कथित तौर पर आपत्तिजनक और महिलाओं को लेकर अनुचित शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है। इसी को लेकर हरियाणा वुमन स्टेट कमिशन ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें समन जारी किया है।

गाने के बोलों पर उठे सवाल (Badshah Tateeree Song Controversy)

हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बताया कि आयोग ने इस मामले का खुद संज्ञान लिया है। आयोग को कई शिकायतें मिली थीं जिनमें कहा गया था कि गाने के कुछ शब्द महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के प्रति अपमानजनक हैं। इन शिकायतों के आधार पर आयोग ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि ‘टटिरी’ गाना 1 मार्च 2026 के आसपास रिलीज हुआ था और रिलीज के बाद से ही इसके बोलों को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई थी। कई लोगों ने इसे मनोरंजन का हिस्सा बताया, जबकि कुछ सामाजिक संगठनों ने इसे संस्कृति और मर्यादा के खिलाफ बताया।

शिकायत के बाद भेजा गया समन (Badshah Tateeree Song Controversy)

आयोग की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस में बताया गया कि रैपर बादशाह, जिनका असली नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, को सुनवाई के लिए बुलाया गया है। इस मामले में आयोग ने प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि सुनवाई के दौरान संबंधित सभी पक्ष मौजूद रहें।

यह शिकायत पानीपत की सामाजिक कार्यकर्ता सविता आर्या और शिव आरती इंडिया फाउंडेशन के निदेशक शिव कुमार की ओर से दर्ज कराई गई है। दोनों का कहना है कि गाने के बोल समाज में गलत संदेश देते हैं और महिलाओं का वस्तुकरण करते हैं।

13 मार्च को होगी सुनवाई (Badshah Tateeree Song Controversy)

महिला आयोग ने इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है। यह सुनवाई पानीपत के डीसी ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया करेंगी।

आयोग का कहना है कि अगर किसी भी गाने या कंटेंट में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होता है जिससे समाज के किसी वर्ग की गरिमा प्रभावित होती है, तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। इसलिए आयोग इस मामले को गंभीरता से देख रहा है।

सेंसर प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल

इस विवाद के बीच रेनू भाटिया ने एक और अहम मुद्दा उठाया है। उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी गाने में इतने आपत्तिजनक शब्द हैं तो आखिर यह नियामक प्रक्रिया से कैसे गुजर गया। उन्होंने बताया कि वह पहले फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य रह चुकी हैं और ऐसे मामलों में सख्त जांच जरूरी होती है।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

गाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी दो तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग कलाकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई लोग मानते हैं कि लोकप्रिय कलाकारों को अपने शब्दों के चयन में जिम्मेदारी दिखानी चाहिए।

अब सभी की नजर 13 मार्च को होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि इस विवाद में आगे क्या कार्रवाई होती है और रैपर बादशाह इस मामले पर क्या सफाई देते हैं।

ये भी पढ़ें

कभी सलमान ने उड़ाया मजाक, कभी मुनव्वर फारूकी से लिया पंगा, अनुराग डोभाल का विवादों से गहरा नाता
मनोरंजन
Anurag Dobhal Family Controversy

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Mar 2026 03:58 pm

Published on:

06 Mar 2026 03:56 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मुश्किल में फंसे रैपर बादशाह, नए गाने ‘टटिरी’ पर हुआ विवाद, महिला आयोग ने भेजा समन

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

66 साल की ये एक्ट्रेस हैं प्रेग्नेंट? जिसे हॉटनेस का मिला है टैग, साड़ी में देख लोग लगाने लगे कयास

Neena Gupta get pregnant at 66 She wear white saree netizens said good news is coming
बॉलीवुड

ईरान-इजरायल की जंग पर पूर्व-लेफ्टिनेंट ने कही ऐसी बात, ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल…

ये धार्मिक युद्ध और मजहब का खेल नहीं... ईरान-इजरायल की जंग पर एक्ट्रेस की बहन ने कही ऐसी बात, मचा बवाल
बॉलीवुड

सामने खड़े दिखे महादेव…भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी

सामने खड़े दिखे महादेव...भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी
बॉलीवुड

‘भारत ने मुझे धोखा दिया’ कहने वाली ईरानी एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा, बोलीं- मैं 10 साल से ईरान में…

Mandana karimi U Turn after statement india has betrayed me now revealed iran banned me for 10 years
बॉलीवुड

डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव को बताया गलत!

क्या हम भारतीय नहीं?...डायरेक्टर लक्ष्मीप्रिया देवी का रेसिस्म पर फूटा गुस्सा, नॉर्थ-ईस्ट के साथ भेदभाव पर उठाए सवाल!
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.