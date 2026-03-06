सामने खड़े दिखे महादेव...भारती सिंह बोली-शिवलिंग से आई आवाज, मैं डर गई थी

आरती के समय जब मंदिर में रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, तब भक्तों को भगवान शिव की उपस्थिति का खास अनुभव होता है। भारती ने बताया कि उस समय वे बहुत गहराई से भगवान शिव की उपस्थिति महसूस कर सकीं और उनके रोंगटे भी खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, "मैं उस समय बहुत इमोशनल हो गई थी और बस रोती ही रही। ऐसा लग रहा था जैसे महादेव मुझे खुश रहने के लिए कह रहे हों।"