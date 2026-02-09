नसीरुद्दीन शाह के यूनिवर्सिटी विवाद पर मनोज मुंतशिर का तीव्र प्रहार! बोले- आप जिस देश में बड़े हुए वो…

नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मनोज मुंतशिर ने 'IANS' को दिए इंटरव्यू में उनकी एक्टिंग की तो तारीफ की, लेकिन उनके विचारों पर कड़ा तंज कस दिया। मनोज ने कहा, "नसीरुद्दीन शाह एक महान कलाकार हैं और हम सभी उनका बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के अपने नियम और मैनेजमेंट (Management) होती है, उसमें सरकार का दखल नहीं होता।"



नसीरुद्दीन शाह के "यह मेरा पुराना भारत नहीं" वाले कमेंट पर मनोज मुंतशिर ने कहा, "शायद वह सही कह रहे हों। जिस देश में वह और मैं पले-बढ़े हैं वह देश तुष्टीकरण (Appeasement) का देश था। लेकिन यह आज का भारत है, यह 'नया भारत' है। यह पहले से बेहतर और अच्छा भारत है। निजी तौर पर मुझे यह नया भारत ज्यादा पसंद है।"