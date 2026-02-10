आमिर खान ने किया खुलासा, बोले- रिटायरमेंट पर अडिग हैं अरिजीत सिंह, नहीं बदलेंगे फैसला

अरिजीत भले ही रिटायरमेंट के फैसले पर अडिग हैं, लेकिन आमिर खान के फैंस के लिए एक खुशखबरी भी है। आमिर ने बताया कि वह मुर्शिदाबाद अपने बेटे जुनैद खान की आने वाली फिल्म 'एक दिन' के सिलसिले में गए थे। उन्होंने कहा, "अरिजीत ने रिटायरमेंट के ऐलान से पहले ही इस फिल्म के लिए कमिटमेंट कर दिया था। अच्छी बात यह है कि वह अपनी बात के पक्के निकले। फिल्म 'एक दिन' में कुल पांच गाने हैं और खुशी की बात यह है कि ये पांचों गाने अरिजीत सिंह ही गाएंगे।" आमिर के मुताबिक, अरिजीत ने ये गाने इतनी खूबसूरती से गाए हैं कि वह जुनैद के किरदार में जान फूंक देंगे।