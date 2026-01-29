अरिजीत सिंह के साथ हुई जबरदस्ती, ‘बॉर्डर 2’ के गाने को लेकर मचा बवाल, भूषण कुमार का फूटा गुस्सा

Arijit Singh Border 2 Song: अरिजीत सिंह ने उस समय लोगों को हैरान कर दिया था जब उन्होंने मंगलवार को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। इस खबर ने उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी तगड़ा झटका दिया। इसके अलावा अरिजीत सिंह को लेकर बड़ी खबर भी आ रही है। कहा जा रहा है कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। जी हां! सोशल मीडिया पर अफवाह आ रही हैं जिसमें से एक है कि अरिजीत को बॉर्डर 2 का गाना संदेशे आते हैं फोर्सफुली गाने को कहा गया। अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इसका करारा जवाब दिया है।