बॉलीवुड

अरिजीत सिंह के साथ हुई जबरदस्ती, ‘बॉर्डर 2’ के गाने को लेकर मचा बवाल, भूषण कुमार का फूटा गुस्सा

Arijit Singh Border 2 Song: अरिजीत सिंह इस समय काफी चर्चा में हैं जहां उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की, वहीं अब चर्चा है कि बॉर्डर 2 के गाने संदेशे आते हैं के लिए उनसे जबरदस्ती गाना रिकॉर्ड करवाया गया था। आइये जानते हैं इस पूरे हंगामे पर भूषण कुमार ने क्या कहा...

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Jan 29, 2026

Bhushan Kumar broke silence on Arijit Singh forced to sing a border 2 song after his retirement

भूषण कुमार ने दिया अरिजीत सिंह को लेकर जवाब

Arijit Singh Border 2 Song: अरिजीत सिंह ने उस समय लोगों को हैरान कर दिया था जब उन्होंने मंगलवार को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। इस खबर ने उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी तगड़ा झटका दिया। इसके अलावा अरिजीत सिंह को लेकर बड़ी खबर भी आ रही है। कहा जा रहा है कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। जी हां! सोशल मीडिया पर अफवाह आ रही हैं जिसमें से एक है कि अरिजीत को बॉर्डर 2 का गाना संदेशे आते हैं फोर्सफुली गाने को कहा गया। अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इसका करारा जवाब दिया है।

अरिजीत सिंह से हुई जबरदस्ती (Arijit Singh Border 2 Song)

भूषण कुमार ने एचटी सिटी से खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे अरिजीत सिंह और बॉर्डर 2 के गाने को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने डायरेक्ट कहा, "प्लीज अरिजीत को कॉल करिए और उनसे पूछिए। ये सब बकवास है।"

भूषण कुमार ने दिया करारा जबाव (Bhushan Kumar On Arijit Singh Song In Border 2)

बॉर्डर 2 का गाना जबरदस्ती अरिजीत सिंह से गंवाया गया है, इसकी दावा रेड्डिट पर किया जा रहा था कि अरिजीत पिछले कुछ समय से काफी परेशान थे, कुछ बड़े म्यूजिक लेबल्स से जो उनके हिसाब से सिंगर से काम करवा रहे थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि अरिजीत बॉर्डर 2 के गाने के लिए क्रिएटिवली काम नहीं कर पाए। क्योंकि ये सब उनसे जबरदस्ती करवाया गया था।

वहीं, बॉर्डर 2 की सक्सेस के बाद अचानक अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट का फैसला लिया तो इस मामले ने और तूल पकड़ लिया, लेकिन अब जब भूषण कुमार ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है तो फैंस के सामने भी सच्चाई आ गई है। 

