अरिजीत सिंह के साथ हुई जबरदस्ती, ‘बॉर्डर 2’ के गाने को लेकर मचा बवाल, भूषण कुमार का फूटा गुस्सा

भूषण कुमार ने दिया अरिजीत सिंह को लेकर जवाब
Arijit Singh Border 2 Song: अरिजीत सिंह ने उस समय लोगों को हैरान कर दिया था जब उन्होंने मंगलवार को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। इस खबर ने उनके फैंस ही नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी तगड़ा झटका दिया। इसके अलावा अरिजीत सिंह को लेकर बड़ी खबर भी आ रही है। कहा जा रहा है कि उनके साथ जबरदस्ती हुई है। जी हां! सोशल मीडिया पर अफवाह आ रही हैं जिसमें से एक है कि अरिजीत को बॉर्डर 2 का गाना संदेशे आते हैं फोर्सफुली गाने को कहा गया। अब फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने इसका करारा जवाब दिया है।
भूषण कुमार ने एचटी सिटी से खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे अरिजीत सिंह और बॉर्डर 2 के गाने को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने डायरेक्ट कहा, "प्लीज अरिजीत को कॉल करिए और उनसे पूछिए। ये सब बकवास है।"
बॉर्डर 2 का गाना जबरदस्ती अरिजीत सिंह से गंवाया गया है, इसकी दावा रेड्डिट पर किया जा रहा था कि अरिजीत पिछले कुछ समय से काफी परेशान थे, कुछ बड़े म्यूजिक लेबल्स से जो उनके हिसाब से सिंगर से काम करवा रहे थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि अरिजीत बॉर्डर 2 के गाने के लिए क्रिएटिवली काम नहीं कर पाए। क्योंकि ये सब उनसे जबरदस्ती करवाया गया था।
वहीं, बॉर्डर 2 की सक्सेस के बाद अचानक अरिजीत सिंह ने रिटायरमेंट का फैसला लिया तो इस मामले ने और तूल पकड़ लिया, लेकिन अब जब भूषण कुमार ने सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है तो फैंस के सामने भी सच्चाई आ गई है।
