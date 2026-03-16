इजराइल-ईरान तनाव के बीच विवेक ओबेरॉय ने की यूएई सरकार की तारीफ, बोले- दुबई में सबकुछ सामान्य…

विवेक ओबेरॉय का दुबई में अपना सफल बिजनेस भी है और वह अक्सर वहां रहते हैं। उनका कहना है कि बाहरी दुनिया कई बार हालात को गलत नजरिए से देखती है, जबकि असलियत में शहर में स्थिरता और भरोसे का माहौल है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां ऊपर के तूफान से प्रभावित नहीं होतीं, उसी तरह दुबई भी अपने मजबूत सिस्टम और योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक यहां की कंपनियां सिर्फ टिके रहने की कोशिश नहीं कर रहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों में खुद को और बेहतर बना रही हैं।