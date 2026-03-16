16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

इजराइल-ईरान तनाव के बीच विवेक ओबेरॉय ने की यूएई सरकार की तारीफ, बोले- दुबई में सबकुछ सामान्य…

Vivek Oberoi on Dubai amid Israel Iran tension: विवेक ओबेरॉय ने इजराइल-ईरान तनाव के बीच दुबई की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि शहर में जीवन सामान्य है। उनके मुताबिक यहां बिजनेस रुक नहीं रहे बल्कि हालात के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएई की मजबूत सुरक्षा और नेतृत्व से लोगों में भरोसा और स्थिरता बनी हुई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Anshika Kasana

Mar 16, 2026

Vivek Oberoi On Dubai Amid Israel Iran Tension

Vivek Oberoi On Dubai Security सोर्स: (imdb)

Vivek Oberoi On Dubai Amid Israel Iran Tension: विवेक ओबेरॉय ने इजराइल-ईरान तनाव के बीच दुबई की स्थिति पर बात करते हुए कहा कि शहर में जीवन सामान्य है। उनके मुताबिक यहां बिजनेस रुक नहीं रहे बल्कि हालात के अनुसार खुद को ढाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएई की मजबूत सुरक्षा और नेतृत्व से लोगों में भरोसा और स्थिरता बनी हुई है।

दुबई को लेकर अफवाहों पर विवेक ओबेरॉय का जवाब (Vivek Oberoi On Dubai Amid Israel Iran Tension)

विवेक ओबेरॉय ने हाल ही में पश्चिम एशिया में चल रहे इजराइल- ईरान तनाव के बीच दुबई की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 'फर्स्टपोस्ट' को दिेए इंटरव्यू में उन्होंने उन दावों को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि युद्ध के कारण दुबई में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। विवेक ओबेरॉय के मुताबिक जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग है और शहर सामान्य तरीके से काम कर रहा है।

उन्होंने यूएई सरकार और वहां की सुरक्षा व्यवस्था की भी सराहना की। उनके अनुसार मजबूत नेतृत्व और बेहतर सुरक्षा ढांचे की वजह से दुबई में लोग बिना डर के अपने परिवार और काम पर ध्यान दे पा रहे हैं, जिससे शहर में स्थिरता और सामान्य जीवन बना हुआ है।

उन्होंने कहा कि दुबई सिर्फ चल ही नहीं रहा बल्कि और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बाजारों में चहल-पहल है और ऑफिसों में कामकाज जारी है। उनके अनुसार यहां की कंपनियां मुश्किल हालात से घबराने के बजाय खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही हैं और लगातार आगे बढ़ रही हैं।

बिजनेस और माहौल पर कही ये बात (Vivek Oberoi On Dubai Amid Israel Iran Tension)

विवेक ओबेरॉय का दुबई में अपना सफल बिजनेस भी है और वह अक्सर वहां रहते हैं। उनका कहना है कि बाहरी दुनिया कई बार हालात को गलत नजरिए से देखती है, जबकि असलियत में शहर में स्थिरता और भरोसे का माहौल है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे गहरे समुद्र में रहने वाली मछलियां ऊपर के तूफान से प्रभावित नहीं होतीं, उसी तरह दुबई भी अपने मजबूत सिस्टम और योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। उनके मुताबिक यहां की कंपनियां सिर्फ टिके रहने की कोशिश नहीं कर रहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों में खुद को और बेहतर बना रही हैं।

परिवार से मिलने पर मिला सुकून (Vivek Oberoi On Dubai Amid Israel Iran Tension)

हाल ही में विवेक ओबेरॉय भारत में फिल्म स्पिरिट की शूटिंग कर रहे हैं, जिसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा कर रहे हैं। इस दौरान वो कुछ समय पहले दुबई लौटे और अपने परिवार से मिले। उन्होंने बताया कि जैसे ही वह दुबई पहुंचे और अपने बच्चों से मिले, तो उन्हें बहुत सुकून मिला। विवेक ओबेरॉय ने कहा कि एक पिता के तौर पर बच्चों की शांति और सुरक्षा सबसे ज्यादा मायने रखती है।

ये भी पढ़ें

दिशा पाटनी के नाम से सिंगर तलविंदर को चिढ़ाने लगे लोग, मास्क पहने गायक ने यूं दी प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
Talwiinder On Relationship With Disha Patani

खबर शेयर करें:

Updated on:

16 Mar 2026 05:52 pm

Published on:

16 Mar 2026 05:51 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / इजराइल-ईरान तनाव के बीच विवेक ओबेरॉय ने की यूएई सरकार की तारीफ, बोले- दुबई में सबकुछ सामान्य…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मोनालिसा का हनीमून पीरियड हुआ शुरू! पति फरमान संग समंदर किनारे Photo हुई वायरल

Monalisa honeymoon photos viral enjoying with muslim husband Farman Khan in kerala
मनोरंजन

‘धुरंधर’ के मेकर्स ने पाकिस्तानी सिंगर को एक गाने के लिए दिए हजारों डॉलर? गायक ने किया बड़ा दावा

Hasan Jahangir Dhurandhar
बॉलीवुड

Dhurandhar 2 Controversy: रिलीज से 3 दिन पहले ‘धुरंधर 2’ के एक सीन पर छिड़ा विवाद, मिला नोटिस

Dhurandhar 2 controversy ranveer singh movie Notice before release for this scene
बॉलीवुड

विवादों के बाद बदला सलमान खान की फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टाइटल, नए नाम के साथ पोस्टर हुआ शेयर

Salman Khan Movie Battle Of Galwan Title Changed
बॉलीवुड

रमजान में ही मोनालिसा ने क्यों की फरमान खान से शादी? जानिए क्या कहता है इस्लाम

Why Monalisa marry with Farman specifically during Ramadan what Islam says
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.