दिशा पाटनी के नाम से सिंगर तलविंदर को चिढ़ाने लगे लोग, मास्क पहने गायक ने यूं दी प्रतिक्रिया

Talwiinder On Relationship With Disha Patani: पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय गायक तलविंदर सिंह सिद्धू उर्फ तलविंदर इन दिनों सिर्फ अपने गानों की वजह से ही नहीं बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी खूब चर्चा में हैं। हाल ही में बेंगलुरु में हुए एक म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हजारों फैंस को एक्साइटेड कर दिया। जब भीड़ ने एक साथ बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी का नाम लेना शुरू किया तो सिंगर तलविंदर खुद को मुस्कुराने और शर्माने से नहीं रोक पाए।