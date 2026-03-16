सेक्टर 36 ने फिर ताजा किए निठारी कांड की खौफनाक यादें, फिर दिखा रूह कंपा देने वाला मंजर

अगर फिल्म की कहानी की बात करें तो, प्रेम सिंह नाम के शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक अमीर परिवार में हाउसकीपिंग का काम करता है। बता दें, सामने से तो वो शांत और सरल दिखता है, लेकिन वो एक खौफनाक सीरियल किलर होता है, जो खासकर बच्चों को निशाना बनाता है और बाद में उनके शरीर के टुकड़े करता है। फिल्म धीरे-धीरे ऐसे राज उजागर करती है जो दर्शक का दिल दहला देते हैं, जिसे उसे देखने की हिम्मत नहीं होती है।