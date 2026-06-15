‘अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मरने दो’,रश्मिका मंदाना ने बताया ग्लो का सीक्रेट

रश्मिका मंदना के जब एक फैन ने पूछा कि उनकी खूबसूरती का राज क्या है तो रश्मिका का जवाब एकदम दिल से निकला। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे अंदर के बच्चे को बचाए रखें, खुश रहो और खुद भी उस बच्चे को जिंदा रखो। ये जवाब सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया और फैंस ने उनकी तारीफ की कि वो बाहरी दिखावे के बजाय भावनात्मक खुशहाली को तवज्जो देती हैं। बता दें, एक और फैन ने पूछा कि उन्होंने अब तक की सबसे खुशी की बात क्या की। रश्मिका का जवाब छोटा लेकिन बेहद पर्सनल था, "अपने सबसे अच्छे दोस्त से शादी कर लो।" इस जवाब में उनके पति विजय देवरकोंडा का एक प्यारा-सा जिक्र था।